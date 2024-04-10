США без Європи не встоїть перед загрозою від Росії та Китаю — The Telegraph

Сполученим Штатам потрібні їхні європейські союзники, щоб протистояти загрозі Росії та Китаю. Є побоювання, що Дональд Трамп може припинити військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах, або навіть повністю позбавити Європу гарантій безпеки від Вашингтона.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джеоане заявив, що в умовах, коли Захід вступив в епоху "суперництва великих держав" з такими автократичними країнами, як Росія, її союзник Китай, Північна Корея та Іран, трансатлантичний альянс важливий як ніколи.

Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph.

"Європа потребує Америки, а Америка, я думаю, потребує всіх своїх союзників. Стратегічна реальність така, що Китай - грізний суперник, і що Росія, Китай і всі інші разом робитимуть масовані спроби підірвати американську міць", - вважає він.

Мірча Джеоане зауважив, що РФ та Китай виявляють "гостру агресивну зацікавленість у тому, щоб кинути виклик світовому порядку", який був встановлений після закінчення Другої світової війни, і "цій епічній боротьбі Америці знадобиться не лише її сила, а й усі союзники по Альянсу".

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Заступник генерального секретаря НАТО розповів, що Трамп раніше називав НАТО "застарілим". Водночас він зазначив, що у своєму останньому зверненні "Про стан справ у країні" Трамп "вельми позитивно" відгукнувся про НАТО, а також додав, що боротьба з Джо Байденом була "занадто близька до завершення".

"Я думаю, що стратегічна логіка візьме гору, і ми впевнені, що Америка продовжить робити те, що вона робила останні 75 років, і залишиться ключовим гравцем", - сподівається заступник генсека НАТО.

США залишаються найбільшим донором зброї та допомоги Україні, але там дехто вважає, що Європа робить недостатньо для Києва.

"З нашого боку все ще існує невелике непорозуміння з Конгресом США щодо того, як багато роблять неамериканські союзники. Ми робимо дуже багато. Навіть Ісландія - у них немає армії, але вони допомагають із вантажоперевезеннями і тому подібними речами. Ми повинні краще інформувати про це", - зазначив Джеоане.

Він додав, що 18 із 32 членів Альянсу виконують план з витрат на оборону і загалом вкладають 2% свого бюджету, а деякі й більше.

"В оборону було вкладено сотні мільярдів доларів США. Це необхідно підтримувати. Але 2 відсотки - це вже не та мета, яка була раніше. Це база, а не стеля", - додав Джеоане.

Європейські країни прагнуть збільшити витрати на оборону, щоб забезпечувати Україну і поповнювати свої запаси після відправки зброї Києву. Але проблема полягає в тому, що Росія перейшла на економіку воєнного часу, тому тепер головним питанням стало - як наростити європейську промислову базу.

Європейський союз розробляє плани з нарощування своєї оборонної промисловості. Однак деякі з планів Брюсселя, на яких наполягає Франція, включають в себе стимули для членів ЄС "купувати європейське" та інші програми, призначені тільки для членів блоку.

Джеоане закликав до створення "трансатлантичної промислової бази", а не до створення "непотрібних стін" між союзниками.

"Якщо ви подивитеся на країни-члени ЄС, то сьогодні це приблизно 20% від загального обсягу оборонних інвестицій у НАТО, 80% припадає на країни, які не входять до ЄС. Навіть якщо ЄС докладе ще більше зусиль, цього все одно буде недостатньо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна отримає фінансування від США вже цього місяця.

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