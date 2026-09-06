США повертаються у гру: що насправді означає приїзд Віткоффа і Кушнера до України

Візит Віткоффа та Кушнера до Києва був демонстрацією намірів США / © Associated Press

Реклама

Приїзд американських дипломатичних посланців до України спровокував жваві обговорення щодо ймовірних змін у майбутньому переговорному процесі. Проте фахівці радять реалістично оцінювати ситуацію та звертають увагу на єдиний фактичний здобуток цієї масштабної міжнародної активності.

Про ключові особливості цього візиту розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в коментарі «24 Каналу».

Реклама

Сигнал для світу: повернення США у гру

Експерт переконаний, що цей приїзд є яскравою демонстрацією відновлення американського переговорного треку. Він зазначає, що міжнародні медіа зараз дуже уважно спостерігають за ситуацією, сподіваючись на будь-які зрушення у припиненні війни.

Реклама

Сполучені Штати фактично випали з дипломатичного процесу щодо України після того, як наприкінці лютого почалися військові дії проти Ірану. Послідовні візити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, а згодом до Києва, стали чітким меседжем про те, що Вашингтон контролює тему.

За словами експерта, головна відмінність поточної ситуації полягає в тому, що раніше ці американські представники відвідували виключно російську територію. Їхня нинішня присутність у Києві є формальним, але дуже важливим доказом того, що Америка не забула про російську агресію.

Несподіваний фактор: вплив Лори Лумер

Фахівець припускає, що на рішення дипломатів приїхати до столиці могла суттєво вплинути скандальна американська блогерка Лора Лумер. Вона провела в Україні одинадцять днів, під час яких отримала можливість на власні очі побачити катастрофічні наслідки ворожих ударів.

Знайомство з реальними масштабами російського терору змусило блогерку кардинально змінити свою попередню думку щодо політики Володимира Путіна. Цілком імовірно, що її сильні враження стали додатковим вагомим аргументом для організації цього візиту переговорників до Києва.

Реклама

Практичні наслідки: пауза в ударах по столицях

Незважаючи на ажіотаж у світових засобах масової інформації, аналітик категорично не радить очікувати від цієї поїздки якихось проривних домовленостей. Поки що єдиним реальним результатом переговорів стало тимчасове взаємне зобов’язання сторін не бити по столицях протягом трьох днів.

Ця домовленість дійсно частково спрацювала, адже очікуваного масованого балістичного обстрілу української столиці так і не відбулося. На превеликий жаль, російські окупанти продовжили тероризувати мирне населення, тому в інших містах все одно є загиблі від ворожих атак.

Іван Ус також висловив обережні сподівання на те, що ці консультації можуть принести певні зрушення у болючих питаннях обміну полоненими. Проте експерт підкреслює, що говорити про підписання більш масштабних мирних угод на цьому етапі переговорів ще занадто рано.

Нагадаємо, в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку. Повідомлення про небезпеку з’явилося одразу після завершення переговорів з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів