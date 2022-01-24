США пояснили рішення про евакуацію дипломатів і переконують, що продовжать підтримку України

США пояснили рішення про евакуацію дипломатів і переконують, що продовжать підтримку України

Більшість консульських послуг будуть надаватись і надалі.

Державний департамент США ухвалив рішення дозволити виїзд державних службовців США з дипломатичної місії в Україні, як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні.

Про це інформує посольство США у Києві у повідомленні у Facebook.

"Ми продовжуємо підтверджувати нашу підтримку українського народу і робимо нинішній крок, бо віддані одному з найвищих пріоритетів Державного департаменту – безпеці наших дипломатів та американського народу. Сполучені Штати підкреслюють, що посольство США в Києві залишається відкритим. Аналогічно, ми наголошуємо, що рішення про санкціонований/обов'язковий від'їзд жодним чином не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї", - йдеться у повідомленні.

Також читайте До України прибула друга партія озброєння від США (фото)

Більшість консульських послуг будуть надаватись і надалі, хоча через погіршення ситуації з COVID-19 посольство наразі має обмежені можливості у оформленні неімміграційних віз.

"Непохитна підтримка Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України залишається міцнішою, ніж будь-коли, що було продемонстровано постачанням 22 січня першої з кількох партій нової безпекової допомоги Збройним силам України в розмірі 200 мільйонів доларів, схваленої президентом Джо Байденом для України в грудні. Ми наголошуємо, що від Росії залежить, яким шляхом ми підемо. Сполучені Штати постійно говорять про два шляхи, які Росія може вибрати: діалог і дипломатія або ескалація і серйозні наслідки. У той час як Сполучені Штати продовжують йти шляхом діалогу й дипломатії, якщо Росія вибере ескалацію та серйозні наслідки через значні військові дії проти України, нинішня непередбачувана безпекова ситуація, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та в контрольованій Росією Східній Україні, може раптово погіршитися", - додали у посольстві.

Нагадаємо, що громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.

Перед цим у Державному департаменті США спростували повідомлення американських ЗМІ про евакуацію деяких своїх співробітників з України. Мовляв, наказу про евакуацію не було

Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.

Читайте також:

Після переговорів у Женеві США надіслали до Києва 90 тонн летальної зброї | Новини світу