США працюватимуть з партнерами, щоб змусити Росію виконувати угоду щодо зерна - Держдеп

Росія вкотре продемонструвала, що її обіцянкам не можна вірити, здійснивши удар по одеському порту одразу після підписання угоди щодо його розблокування, але США очікують, що ця угода діятиме і для цього працюватимуть із партнерами.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Зухвалий напад Росії на портове місто Одеса лише через 24 години після підписання цієї угоди, безумовно, підриває довіру до зобов’язань Росії перед іншими сторонами цієї угоди – ООН, Туреччиною й Україною»,- додав Прайс.

Так само, за його словами, це підриває довіру до ширших гуманітарних зобов’язань РФ, які вона взяла на себе.

Москва таким чином продовжує навмисно перешкоджати доставленню вкрай необхідного продовольства до багатьох найбідніших країн світу.

«Попри ці (ракетні – ред.) удари, ми розуміємо, що сторони продовжують підготовку до розблокування чорноморських портів України для експорту продовольства та добрив»,- резюмував представник Держдепу.

Сполучені Штати надалі очікують, що Чорноморська угода буде імплементована. Вашингтон працюватиме з партнерами по всьому світу, «щоби добитися від Москви відповідального виконання досягнутої угоди».

Раніше The New York Times повідомила, що за словами одного з вищих посадовців Організації об’єднаних націй, Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси, "можливо, технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України.

У Міністерстві закордонних справ України в свою чергу заявили, що в ООН відмежувалися від коментаря неназваного посадовця про нібито право росіян стріляти по Одеському порту, якщо обстрілювані цілі не задіяні в експорті зерна.

Нагадаємо, окупанти вранці 23 липня, на наступний день після підписання угоди, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російські ракети, ще дві збила ППО.

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що Росія атакувала порт.

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