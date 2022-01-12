США працюють з Німеччиною та ЄС, щоб затримати запуск "Північного потоку-2"

США працюють з Німеччиною та ЄС, щоб затримати запуск "Північного потоку-2"

У Німеччині, за словами Нуланд, пообіцяли припинити роботу потоку, якщо РФ вдасться до нової агресії проти України.

Сполучені Штати взаємодіють із Європейським Союзом та Німеччиною, щоб призупинити запуск "Північного потоку-2".

Про це на брифінгу заявила заступниця держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд.

"Ми працюємо з німецькою стороною, з ЄС над тим, щоб уповільнити розгляд ними питання про використання газопроводу. Новий німецький уряд прийняв значні кроки в цьому напрямку", — говорить Нуланд.

За її словами, Берлін підтвердив домовленості, що "роботу "Північного потоку-2" буде призупинено, якщо Росія вдасться до нової агресії проти України".

Нуланд наголосила, що поки що немає жодних кроків щодо деескалації з боку РФ у відносинах з Україною.

Також заступниця держсекретаря запевнила, що між США та їхніми союзниками, зокрема Німеччиною, немає розбіжностей щодо запровадження нових санкцій проти Росії, якщо Кремль наважиться на повномасштабне вторгнення до України.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України. Також вона попередила Росію про нові санкції через агресію проти України.

Також повідомлялося, що конгресмени у США запропонували оголосити Україну країною НАТО-плюс.

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