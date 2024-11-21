США прагнуть скасувати близько $4,6 млрд боргу України за позиками - Держдеп

Відомство поінформувало Конгрес про цей намір.
Державний департамент США заявив, що адміністрація президента Джо Байдена зробила перший крок для скасування близько $4,6 млрд боргу України, який вона мала повернути за видані позики, однак зараз рішення має прийняти Конгрес.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.
"Якщо ви згадаєте, коли Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткові асигнування, гадаю, ще у квітні, то саме він містив положення, яке дозволяло нам надавати певну суму економічної допомоги Україні. Частина цієї економічної допомоги була надана у формі позик, і ми мали можливість згідно із законопроєктом скасувати ці позики на свій розсуд", - пояснив представник Держдепу.
За його словами, відомство поінформувало Конгрес про цей намір.
Але законодавці, за його словами, мають можливість не погодитися з цим рішенням, прийнявши резолюцію про несхвалення.
"Тож ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб анулювати виплати по цих позиках, які надавали економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти своє рішення, якщо вони бажають", - зазначив Міллер.
Нагадаємо, керівництво Республіканської партії в Сенаті США офіційно підтвердило рішення адміністрації Байдена скасувати обмеження для України щодо застосування далекобійних ракет ATACMS по цілях вглибині Росії.
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