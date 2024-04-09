США пригрозили санкціями китайським банкам, які працюють із РФ

Фінустанови Китаю можуть зіткнуться зі "значними наслідками".

Банки Китаю, які сприяють експорту до Російської Федерації товарів військового і подвійного призначення, можуть стати об’єктами санкцій, запроваджених Сполученими Штатами Америки.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі з прем’єром Державної ради Лі Цяном у Пекіні, повідомляє "Радіо Свобода".

Єллен висловила занепокоєння щодо підтримки компаніями КНР російського військово-промислового комплексу. За її словами, китайські компанії не повинні надавати "матеріальну підтримку" військовим зусиллям Росії. Інакше - вони зіткнуться зі "значними наслідками".

"Я ще раз попередила, що будь-які банки, які забезпечують значні транзакції, пов’язані з постачанням до Росії товарів військового чи подвійного призначення, викликають ризик американських санкцій", - наголосила міністерка фінансів.

Своєю чергою, представник китайського МЗС заявив, мовляв, Сполучені Штати намагаються "очорнити нормальні міждержавні відносини між Росією і Китаєм", і що вони "не повинні завдавати шкоди законним інтересам китайських компаній".

Зазначається, що заяви Джанет Єллен стали одними з найпомітніших публічних попереджень Вашингтона на адресу китайських компаній. До слова, на початку минулого року Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про те, що Китай надав Росії "нелетальну допомогу" і розглядає можливість надання "летальної допомоги".

Як повідомлялося, Китай заявив про "посилення стратегічної співпраці" з Росією. Що більше - обидві країни повинні стояти на боці "чесності і справедливості", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

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