США в приватному порядку вимагають від України продемонструвати свою готовність до переговорів з Росією.

Заохочення спрямоване не на те, щоб підштовхнути Україну до столу переговорів, а на те, щоб забезпечити їй моральне становище в очах своїх міжнародних прихильників.

Про це пише The Washington Post.

За словами людей, знайомих з обговореннями, адміністрація американського президента Джо Байдена приватно заохочує лідерів України дати сигнал про відкритість до переговорів з Росією та відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, якщо президент Володимир Путін не буде усунений від влади.

Прохання американських чиновників не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів, заявили ці люди. Скоріше вони назвали це продуманою спробою забезпечити підтримку уряду в Києві з боку інших націй, які стикаються з тим, що їхній електорат боїться розпалювати війну на багато років вперед.

Дискусії демонструють, наскільки складною стала позиція адміністрації Байдена щодо України, оскільки офіційні особи США публічно обіцяють підтримувати Київ величезними сумами допомоги «стільки, скільки буде потрібно», сподіваючись на вирішення конфлікту, який протягом останніх восьми місяців завдав тяжкого удару по світовій економіці та викликав побоювання ядерної війни.

У той час як офіційні особи США поділяють оцінку своїх українських колег про те, що російський диктатор Володимир Путін поки що несерйозно ставиться до переговорів, вони визнають, що заборона президента Володимира Зеленського на переговори з ним викликала занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де війна має руйнівний характер. вплив на доступність і вартість продовольства та палива відчувається найбільш гостро.

«Втома від України — реальна річ для деяких наших партнерів», — сказав один американський чиновник, який, як і інші опитані для матеріалу, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні розмови між Вашингтоном і Києвом.

Під час поїздки до Києва радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати підтримують справедливий і міцний мир для України, і сказав, що підтримка США продовжуватиметься незалежно від внутрішньої політики. «Ми повністю маємо намір забезпечити наявність необхідних ресурсів і отримати голоси з обох сторін проходу, щоб це сталося», — сказав він під час брифінгу.

Нагадаємо, що раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив чотири головних складники для "переговорів" української делегації з Росією.

Також український президент Володимир Зеленський переконаний, що РФ не хоче сідати за стіл переговорів, а розмови політиків країни-терористки нібито про готовність до перемовин - це брехня.

А за словами експертки Марії Золкіної, Росія намагається створити всі можливі умови для відновлення переговорів, які були перервані наприкінці березня.

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