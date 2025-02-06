Завершення війни в Україні: що сказав Кіт Келлог про перспективи миру

Кіт Келлог неодноразово говорив про завершення війни в Україні та початок мирних переговорів.

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог планує обговорювати закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року.

До цього, посадовець неодноразово заявляв те, що в команді нового президента США Дональда Трампа має "надійний план" для припинення бойових дій, а також початку мирних переговорів України з РФ.

Які останні заяви зробив Келлог про Україну – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Що відомо про спецпосланця Трампа

Майже місяць тому, в Україні не надто приділяли увагу Кіту Келлогу, допоки про нього не дізналися після скандальної статті Reuters із заголовком "Ексклюзив: Трамп передав Києву план припинення військової допомоги США, якщо той не домовиться про мир з Москвою".

У статті йшлося про те, що Кіт Келлог і Фред Флейц, який також працював керівником апарату Ради нацбезпеки Білого дому за президентства Трампа, начебто представили йому план припинення війни.

Більше про Келлога стали говорити політики, коли Трамп вирішив його призначити спеціальним представником з питань України та Росії.

Як повідомляв ТСН.ua раніше, Кіту Келлогу 80 років. Віддав службі в американській армії 36 років. Пройшов війну у В’єтнамі. П’ять разів його нагороджували Срібною та Бронзовою зірками.

У 2003-2004 роках він був головним керуючим у тимчасовій коаліційній адміністрації в Іраку після американського вторгнення. Під час першого президентського терміну Трампа, був виконавчим секретарем і головою апарату Ради Нацбезпеки Білого дому. Потім став радником віцепрезидента Майка Пенса.

Келлог був особисто присутній під час сумнозвісної телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського у 2019 році, яка призвела до спроби імпічменту 45-го президента США через начебто тиск на українського президента.

Тоді він сказав, що "не почув нічого поганого чи неналежного". Під час штурму Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року через незгоду з перемогою Байдена, Келлог захищав рішення Пенса не залишати будівлю Конгресу.

Пізніше, в грудні 2021 року, Кіт Келлог дав свідчення під присягою, сказавши, що ті, хто працювали тоді з Трампом, закликали його вжити негайних заходів і придушити заворушення, але він відмовився.

Швидке закінчення війни

Раніше, у статті видання The Wall Street Journal повідомляло, що Трамп доручив Келлогу закінчити війну за сто днів. Втім, журналісти вважають, що роль Келлога в ролі спеціального посланця - це скоріше "початковий гамбіт" у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам

Згодом, Келлог заявив, що домогтися припинення вогню та постійного миру в Україні можна протягом місяців, а не років.

"Я хотів би сказати, що йдеться про місяці, а не роки. Ми маємо надійний план дій", – сказав посадовець в інтерв'ю телеканалу Fox News.

З його слів, для цього Дональд Трамп "створить важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "знає, де і як натиснути".

Келлог підкреслив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам США та всієї світової спільноти.

Сенсаційна заява

Згодом, спецпредставник президента США з питань України та Росії заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо сподіваються домовитися про врегулювання війни, повідомляє RFE/RL.

За його словами, президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій". Також Кіт Келлог зазначив, що "і Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".

"З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін", – додав Келлог.

"Мирний план"

Адміністрація Дональда Трампа планує представити план, щодо припинення війни Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться у Німеччині 14–16 лютого, інформує видання Bloomberg. Там припустили що це зробить Кіт Келлог.

Як передає Bloomberg, серед ймовірних елементів плану Трампа:

потенційне замороження конфлікту та залишення окупованих Росією територій у підвішеному стані;

надання Україні гарантій безпеки, які б забезпечили, що Москва не зможе знову здійснити напад.

В матеріалі йдеться, що пріоритетом для України як остаточної гарантії безпеки є членство в НАТО – перспектива, яку Київ визнає малоймовірною в короткостроковому майбутньому.

Сам Келлог заперечив, що саме він представить "мирний план" на конференції, намість заявив, що це зробить президент Трамп.

"І, знаєте, особа, яка представить мирний план, – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми збираємося довести це до нього, допомогти йому, довести це до точки, коли він це представить. Але наступного тижня цього зовсім не станеться", – констатував представник.

Він додав, що передбачені "чудові дискусії з високопоставленими керівниками в європейському середовищі". Отримані дані передадуть президенту США.

Втрати України на війні

Кіт Келлог зробив шокувальну заяву щодо втрат України під час війни з Росією. Він порівняв поточні втрати України з американськими втратами у двох війнах – у В’єтнамі та Кореї, зазначивши, що в Україні втрати в рази перевищили втрати США, про це посадовець повідомив він в етері Fox News.

Келлог порівняв український Маріуполь, який був "цілковито зруйнований", з американським містом Денвер. Це порівняння, за його словами, ілюструє масштаб трагедії, яку переживає Україна.

Як оцінює представник американського лідера, кількість загиблих серед українських військових перевищує 80 тисяч, що більше, ніж втрати США в цих двох війнах разом.

Для порівняння, за даними Global Security, у В’єтнамській війні США втратили 47 тисяч солдатів, а в Корейській – близько 33 тисяч.

Членство України в НАТО

Необхідність поступки членством України в НАТО стане зрозумілою після Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого, про це говорив Келлог в ефірі Fox News.

Він не став коментувати, до чого приходить Трамп, коли мова заходить про підтримку членства України в Альянсі чи Росії, яка заперечує проти цього.

"Це одна з причин, чому я їду наступного тижня до Європи, щоб побачити їх віч-на-віч", – сказав він.

Відвідуючи Мюнхенську конференцію з безпеки, Кіт Келлог планує зустрітися зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії в Україні та отримати краще уявлення про позицію Великої Британії, Німеччини, Данії та інші провідних країн, що надають військову допомогу Україні.

“Коли ви розробляєте плани по припиненню цієї бійні, ви повинні переконатися, що відчуваєте всіх учасників гри. Як тільки ми проведемо ці особисті дискусії, тоді ви дійсно зможете працювати… над поступками”, – наголосив спецпредставник Трампа.

Кіт Келлог також додав, що буде тиснути на союзників по НАТО, щоб вони збільшили витрати на оборону і, за вказівками Трампа, взяли на себе тягар війни в Україні.

Куди пішли мільярди доларів від США

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Україна ніколи не отримувала й половини грошей, які надавали США.

Річ у тім, що частина коштів була витрачена всередині Штатів на створення систем озброєнь, які надсилають, сказав Кіт Келлог.

"Ми теж чухаємо потилицю (щодо питання грошей – ред.). США, американський народ надали Україні понад 174 млрд доларів", – відзначив він.

За словами Келлога, до України прибули генеральні інспектори, щоб відстежувати ці гроші. Тож у американців є досить хороший облік того, куди все це йде.

"Тепер варто зробити крок назад і сказати, що частина цих грошей насправді була витрачена тут, у США, на створення систем озброєнь, які ми туди надсилаємо. Отже, якщо він (Зеленський – ред.) думає, що всі 174 млрд доларів мають лежати в банку в Україні… Звісно, ми будемо нарощувати власні запаси. І це те, що ми повинні купити тут, у США", – деталізував він.

Повернення Україні ядерної зброї

Кіт Келлог вважає, що можливість повернення Україні ядерної зброї є майже нереальною.

“Ймовірність того, що Україна отримає назад свою ядерну зброю, перебуває десь між малою та нульовою. Давайте будемо чесними, ми знаємо, що цього не станеться”, – наголосив Келлог.

Келлог також підкреслив, що подібна ідея є “приреченою на провал” і закликав керуватися здоровим глуздом під час обговорення таких пропозицій.

"Необхідність" у виборах

Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями, заявив Келлог.

Він наголосив, що президентські та парламентські вибори в Україні, відкладені на час дії воєнного стану, "необхідно провести".

"У більшості демократичних країн вибори проводяться і під час війни. Я думаю, що це важливо. Я думаю, це добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата", – сказав Келлог.

Раніше і Трамп, і Келлог заявляли, що працюють над планом мирного врегулювання. Вони надали мало подробиць про те, як вони збираються зупинити найкривавіший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Також поки що нічого не відомо про терміни розробки плану.

Поінформовані співрозмовники журналістів з-поміж американських чиновників повідомили, що хоча Трамп ще не ухвалив жодних політичних рішень щодо війни в Україні, в його адміністрації вже обговорюють, як вмовити Україну погодитися на вибори після укладення початкової угоди з Росією про припинення вогню.

В адміністрації Трампа також обговорюють, чи варто добиватися проміжної угоди про припинення вогню, перш ніж вести переговори про досягнення повноцінної мирної угоди.

Келлог відвідає Україну

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде до Києва 20 лютого.

Як повідомляють ЗМІ, Кіт Келлог прибуде до Києва 20 лютого.

При цьому, за інформацією джерел, зустрічі і комунікація з командою Дональда Трампа у команди президента Зеленського заплановані і на раніший час.

Раніше, ТСН.ua писав про те, що говорив Келлог Що ще Кіт Келлог говорив про Україну, війну та Росію починаючи з 2022 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.