США продовжать підвищувати ціну: Держдеп пообіцяв посилити антиросійські санкції

Санкції триватимуть доти допоки Москва не завершить своєї кампанії проти України.

Тиск санкцій США проти Російської Федерації надалі тільки збільшуватиметься, допоки Кремль не припинить своєї агресивної кампанії проти України.

Про це заявив у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Ви можете очікувати, що ми продовжимо посилювати наші фінансові санкції та інші економічні обмеження проти російської федерації, допоки Москва не завершить своєї кампанії проти України",- заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що поки у Вашингтоні цього не побачили. Тож, як зазначив речник Держдепу, США "продовжать підвищувати ціну".

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Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до України. Однак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що позитивне рішення США може мати низку наслідків, включно з:

накладенням економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією,

замороженнм активів Москви у Штатах, включно з нерухомістю,

забороною різноманітних експортів товарів подвійного призначення.

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