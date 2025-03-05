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США продовжують ділитися розвідданими з Україною – джерела "Суспільного"

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США продовжують ділитися розвідданими з Україною – джерела "Суспільного"

Прапор США / Фото: Associated Press

Довкола питання точиться чимало обговорень.

США продовжують ділитися розвідданими з Україною. Інформація про заборону не відповідає дійсності.

Про це "Суспільному" повідомило джерело, обізнане в ситуації.

Втім слід дочекатися офіційної інформації.

Раніше у Daily Mail написали, що Сполучені Штати Америки заборонили Великій Британії ділитися розвідувальними даними з Україною. Це стосується таких організацій, як Центр урядового зв'язку Великобританії, розвідувальні агентства та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

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