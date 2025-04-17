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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США проголосували проти резолюції ООН через згадку про вторгнення РФ в Україну

Окрім США, проти проголосували ще вісім країн, серед яких Росія, Білорусь.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Рада ООН

Рада ООН. / © Associated Press

Вашингтон виступив проти резолюції Генасамблеї ООН про співпрацю з Радою Європи, оскільки документ містить засудження російської агресії проти України. Проєкт резолюції, запропонований Литвою та Люксембургом, був присвячений захисту прав людини, демократії та верховенства права.

У заяві місії США при ООН пояснюється, що Вашингтон вважає згадки про війну “некорисними для просування справи миру”.

Результати голосування в Раді ООН. / © Фото з відкритих джерел

Результати голосування в Раді ООН. / © Фото з відкритих джерел

“Ми впевнені, що тривале вирішення російсько-української війни має найбільше значення для членів Ради Європи, як і для США”, — наголошується у документі.

Окрім США, проти проголосували ще вісім країн, серед яких Росія, Білорусь, Еритрея, Конго, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. Це вже другий випадок, коли Сполучені Штати виступають проти резолюції ООН, у якій засуджується агресія Кремля.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки не підпишуть заяву “Великої сімки” про засудження російського удару по Сумах.

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