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США проголосували проти резолюції ООН через згадку про вторгнення РФ в Україну
Окрім США, проти проголосували ще вісім країн, серед яких Росія, Білорусь.
Вашингтон виступив проти резолюції Генасамблеї ООН про співпрацю з Радою Європи, оскільки документ містить засудження російської агресії проти України. Проєкт резолюції, запропонований Литвою та Люксембургом, був присвячений захисту прав людини, демократії та верховенства права.
У заяві місії США при ООН пояснюється, що Вашингтон вважає згадки про війну “некорисними для просування справи миру”.
“Ми впевнені, що тривале вирішення російсько-української війни має найбільше значення для членів Ради Європи, як і для США”, — наголошується у документі.
Окрім США, проти проголосували ще вісім країн, серед яких Росія, Білорусь, Еритрея, Конго, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. Це вже другий випадок, коли Сполучені Штати виступають проти резолюції ООН, у якій засуджується агресія Кремля.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки не підпишуть заяву “Великої сімки” про засудження російського удару по Сумах.