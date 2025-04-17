США проголосували проти резолюції ООН через згадку про вторгнення РФ в Україну

Рада ООН. / © Associated Press

Реклама

Вашингтон виступив проти резолюції Генасамблеї ООН про співпрацю з Радою Європи, оскільки документ містить засудження російської агресії проти України. Проєкт резолюції, запропонований Литвою та Люксембургом, був присвячений захисту прав людини, демократії та верховенства права.

У заяві місії США при ООН пояснюється, що Вашингтон вважає згадки про війну “некорисними для просування справи миру”.

Результати голосування в Раді ООН. / © Фото з відкритих джерел

“Ми впевнені, що тривале вирішення російсько-української війни має найбільше значення для членів Ради Європи, як і для США”, — наголошується у документі.

Реклама

Окрім США, проти проголосували ще вісім країн, серед яких Росія, Білорусь, Еритрея, Конго, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. Це вже другий випадок, коли Сполучені Штати виступають проти резолюції ООН, у якій засуджується агресія Кремля.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки не підпишуть заяву “Великої сімки” про засудження російського удару по Сумах.