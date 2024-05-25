США прокоментувала заяви РФ про бажання змінити кордони з сусідніми країнами

Сполучені Штати Америки прокоментували заяви Росії про бажання змінити кордон в Балтійському морі з Естонією, Фінляндією та Литвою

Реакцію США висловив речник Держдепу Метью Міллер в X (Twitter).

З його слів, Вашингтон солідарний з країнами Балтійського регіону у світлі нещодавніх провокацій з боку Росії. Крім того, в американському Держдепі очікують, що Москва пояснить свої останні дії щодо західних сусідів.

"Росія зараз сіє нестабільність на кордонах НАТО і ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії і Балтійського моря перед обличчям нещодавніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими членами Альянсу", - наголосив Міллер.

Нагадаємо, днями у Мережі з'явилася інформація, що російське Міноборони підготувало документ про те, що прагне оголосити частину акваторії на сході Фінської затоки й поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області своїми внутрішніми морськими водами. Втім, згодом з сайту уряду РФ цей проєкт зник.

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