США пропонують гарантії безпеки на 15 років: Зеленський не згоден
Український президент спробує переконати Трампа збільшити термін дії угоди.
Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом домовитися про більш тривалий термін дії угоди про гарантії безпеки.
Про це український лідер сказав у коментарі американському виданню Axios.
За словами Зеленського, в документах щодо гарантій безпеки від США залишилися деякі «технічні речі» для подальшого обговорення.
Один з них — це термін дії угоди. США запропонували 15-річну угоду, яку можна було б поновити.
«Я думаю, що нам потрібно більше 15 років», — сказав Зеленський.
Український президент додав, що вважатиме «великим успіхом», якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.
Зеленський також повідомив, що і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію до законодавчих органів.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його зустрічі у неділю, 28 грудня, з президентом США Дональдом Трампом відбудеться обговорення кількох документів щодо гарантій безпеки для України.