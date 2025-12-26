ТСН у соціальних мережах

США пропонують гарантії безпеки на 15 років: Зеленський не згоден

Український президент спробує переконати Трампа збільшити термін дії угоди.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом домовитися про більш тривалий термін дії угоди про гарантії безпеки.

Про це український лідер сказав у коментарі американському виданню Axios.

За словами Зеленського, в документах щодо гарантій безпеки від США залишилися деякі «технічні речі» для подальшого обговорення.

Один з них — це термін дії угоди. США запропонували 15-річну угоду, яку можна було б поновити.

«Я думаю, що нам потрібно більше 15 років», — сказав Зеленський.

Український президент додав, що вважатиме «великим успіхом», якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.

Зеленський також повідомив, що і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію до законодавчих органів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його зустрічі у неділю, 28 грудня, з президентом США Дональдом Трампом відбудеться обговорення кількох документів щодо гарантій безпеки для України.

