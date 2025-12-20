Переговори про мир в Україні / © ТСН.ua

Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу у США, повідомив про пропозицію Вашингтона провести тристоронню зустріч за участі американської, української та російської делегацій.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в чаті Офісу президента.

Український лідер висловив сумнів, що така зустріч принесе якийсь новий результат.

«У нас були зустрічі в Туреччині в такому форматі. Хоча там був результат, і це були обміни. Я вважаю, що це не багато з того, що хотіли ми, але це дуже важливо», — зазначив він.

Зеленський також припустив, що, окрім розблокування обмінів, результатом трьохсторонньої зустрічі може бути домовленість про трьохсторонню зустріч лідерів, оскільки деякі складні питання повинні вирішуватися на цьому рівні.

«Якщо результатом будуть обміни або якісь інші домовленості, я не можу бути проти, ми підтримуємо тоді пропозицію Сполучених Штатів Америки. Подивимося, як буде», — сказав він.

За його словами, зустрічі, які відбувалися останнім часом у Женеві, Маямі та Берліні демонструють інтенсивність прагнень до завершення війни.

«Ми дуже цього хочемо, ми це демонструємо, ми не просто говоримо, ми робимо. Працюємо над різними документами. Документи всі ці важливі. І 20-пунктний план, і гарантії безпеки, і просперити, як ми говоримо, це відновлення нашої держави після закінчення війни», — наголосив український президент.

Однак, як стверджує Зеленський, з боку Росії немає демонстрації бажання і готовності закінчити війну.

«Хоча наші колеги зі США кажуть, що Росія хоче закінчення війни. Буває, що хоче, але не може. Ми поки що [цього] не бачимо. Але, я думаю, завдяки наполегливості наших американських партнерів, дай Бог, вдасться зупинити російську війну», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Рустем Умєров повідомив, що у Сполучених Штатах завершилися переговори за участю української сторони, американських та європейських партнерів, за підсумками яких були досягнуті домовленості про подальшу взаємодію.