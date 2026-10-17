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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США пропонують розморозити активи РФ: Зеленський пояснив, чи є ризики

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість розмороження частини активів РФ. За його словами, Україна вже обговорила відповідні ризики з європейськими партнерами.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заморожені російські активи наразі перебувають під контролем Європи та є в безпеці. Водночас існує ризик, що Москва намагатиметься повернути частину цих коштів.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Зокрема, журналісти запитали Зеленського про повідомлення ЗМІ, згідно з якими США нібито запропонували європейським країнам розморозити частину російських активів, щоб відновити мирні переговори з РФ. Також у президента поцікавилися, чи готові європейські партнери погодитися на такий крок і за яких умов.

У відповідь Зеленський зазначив, що детально обговорив питання заморожених російських коштів із представниками Бельгії та лідерами Європейського Союзу.

«Що стосується заморожених активів, також детально проговорив це і з Бельгією, і вдячним прем’єру, і його команді, і знов таки лідерам ЄС. Всі розуміють, що чи є ризик, що Росія зробить все, щоб через тих чи інших партнерів спробувати забрати собі частково заморожені активи. Так, це правда. Ми маємо таку інформацію, але знов таки ми проговорили деталі з європейцями. Це сьогодні під контролем, повністю під контролем Європи. А значить, на сьогодні це в безпеці. Дякую всім партнерам», — зазначив президент.

Розморозка активів РФ — що відомо про пропозицію США

Раніше видання Financial Times із посиланням на чотирьох обізнаних з питанням людей повідомило, що представники президента США Дональда Трампа запропонували розморозити частину російських активів і передати їх під контроль Вашингтона, щоб відновити мирні переговори. Ця пропозиція викликала занепокоєння в Україні, а європейські партнери її відхилили.

Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що заморожені активи РФ мають залишатися під контролем Європи, а рішення щодо їхнього подальшого використання повинні ухвалювати самі європейці.

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