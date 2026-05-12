Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати намагаються виступити посередником у досягненні домовленості про тимчасове припинення вогню між Україною та Росією в обмін на послаблення санкцій проти Москви. Мета Вашингтона — пожвавити застиглі переговори на тлі пошуку зовнішньополітичного прориву.

Про це повідомляє Kyiv Independent.

У матеріалі зазначається, що такі ініціативи вже викликають занепокоєння в Києві. Джерела, обізнані з перебігом перемовин, наголошують, що в потенційній угоді відсутній ключовий для України елемент — гарантії безпеки, які б унеможливили відновлення російської агресії.

«Вони хочуть, щоб Україна погодилася на якомога більше, або принаймні не перешкоджала», — розповіло одне з джерел, обізнаних із ситуацією.

Новий імпульс переговорам, за даними видання, з’явився після того, як президент США Дональд Трамп несподівано оголосив про триденне перемир’я з 9 по 11 травня у війні Росії проти України. Цей крок багато хто розцінив як спробу забезпечити Москві можливість провести парад до Дня Перемоги.

«Було б добре, якби перемир’я тривало довше, ніж три дні», — пізніше заявив Трамп журналістам.

Після цієї заяви, як зазначає видання, постало питання, що саме диктатор Путін може вимагати в обмін на більш тривале припинення вогню.

У матеріалі також нагадується, що попри численні раунди переговорів за посередництва США за участю України та Росії, дипломатичні зусилля досі не призвели до суттєвого прориву.

За словами джерел, укладенню будь-якої потенційної угоди заважають щонайменше три ключові суперечності, серед яких головною залишається питання територіальних претензій Росії.

