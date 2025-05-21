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США хочуть змінити заяву G7 щодо України — Politico
Більшість країн G7, зокрема Франція, Німеччина та Велика Британія, виступають за збереження жорсткої позиції щодо підтримки України та засудження дій Росії.
США виступили проти включення формулювання про «подальшу підтримку» України до підсумкової заяви міністрів фінансів країн (G7), які зібралися на зустріч у Канаді.
Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів.
Вашингтон також наполягає на пом’якшенні риторики щодо повномасштабної війни в Україні. Зокрема, США не погоджуються з тим, щоб називати вторгнення Росії «незаконним» у спільній заяві.
Що відомо про G7 та підтримку України:
G7 — це неформальне об’єднання урядів семи провідних економічно розвинених країн світу: США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.
Щодо України, G7 послідовно висловлює підтримку її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності. Водночас члени групи активно запроваджують санкції проти Росії у відповідь на її агресію.
Ще на саміті G7 у 2014 році лідери країн заявили, що готові до діалогу з Москвою, але лише за умови виконання чотирьох ключових вимог: визнання легітимності президентських виборів в Україні, припинення постачання зброї та бойовиків на Донбас, повне виведення російських військ від українського кордону та гарантування безперебійного постачання газу.
У 2023 році, під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери країн G7 підписали спільну декларацію, яка закріплює довгострокову підтримку України.
Загалом G7 залишається ключовим партнером України у протидії російській агресії, активно застосовуючи дипломатичний, економічний і політичний тиск для досягнення миру.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7.