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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США хочуть змінити заяву G7 щодо України — Politico

Більшість країн G7, зокрема Франція, Німеччина та Велика Британія, виступають за збереження жорсткої позиції щодо підтримки України та засудження дій Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапор США

Прапор США / © Getty Images

США виступили проти включення формулювання про «подальшу підтримку» України до підсумкової заяви міністрів фінансів країн (G7), які зібралися на зустріч у Канаді.

Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Вашингтон також наполягає на пом’якшенні риторики щодо повномасштабної війни в Україні. Зокрема, США не погоджуються з тим, щоб називати вторгнення Росії «незаконним» у спільній заяві.

Що відомо про G7 та підтримку України:

G7 — це неформальне об’єднання урядів семи провідних економічно розвинених країн світу: США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Щодо України, G7 послідовно висловлює підтримку її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності. Водночас члени групи активно запроваджують санкції проти Росії у відповідь на її агресію.

Ще на саміті G7 у 2014 році лідери країн заявили, що готові до діалогу з Москвою, але лише за умови виконання чотирьох ключових вимог: визнання легітимності президентських виборів в Україні, припинення постачання зброї та бойовиків на Донбас, повне виведення російських військ від українського кордону та гарантування безперебійного постачання газу.

У 2023 році, під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери країн G7 підписали спільну декларацію, яка закріплює довгострокову підтримку України.

Загалом G7 залишається ключовим партнером України у протидії російській агресії, активно застосовуючи дипломатичний, економічний і політичний тиск для досягнення миру.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2427
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