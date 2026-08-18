США провели таємну зустріч з Росією щодо завершення війни в Україні – FT

Білий Дім / © Associated Press

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Голова Комісії з образотворчих мистецтв США Родні Мімс Кук-молодший під час поїздки до Санкт-Петербурга в червні мав непублічні контакти з представниками Кремля. Кук також курує розширення бальної зали Білого дому.

Про це 18 серпня пише Financial Times, посилаючись на людей, обізнаних із ситуацією. Видання не називає їхніх імен, а Білий дім і сам Кук не підтверджували конкретної дипломатичної місії посадовця.

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Що FT дізналася про поїздку до Петербурга

За даними співрозмовників FT, перед участю в Петербурзькому міжнародному економічному форумі Кук отримав дипломатичний паспорт, пройшов докладні брифінги та мав дипломатичну охорону. Під час форуму він зустрічався з кремлівськими посадовцями.

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За словами одного обізнаного зі справою співрозмовника FT, серед них був Антон Кобяков — старший помічник диктатора Росії Володимира Путіна. Двоє джерел видання заявили, що США сподівалися використати нетипових посланців на кшталт Кука для подолання дипломатичного глухого кута довкола війни Росії проти України.

Сам Кук подавав поїздку як «культурний візит» і розповідав про свою прихильність до російської культури. Водночас він відмовився коментувати зустрічі з російськими посадовцями, не пояснив, чи просив його Дональд Трамп налагодити ці контакти, і не сказав, чи повернеться до Росії найближчим часом.

«Є багато запитів. Ми зараз над цим працюємо», — сказав Кук у відповідь на запитання FT.

Представник Білого дому заявив FT, що США «продовжують відігравати конструктивну роль, розмовляючи з обома сторонами та працюючи над завершенням війни», а Трамп «оптимістично» налаштований щодо укладення мирної угоди.

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Що було відомо про поїздку Кука до Петербурга

За даними FT, Кук став першим американським посадовцем від 2018 року, який відвідав Петербурзький міжнародний економічний форум — подію, яку називають «Давосом Путіна». Видання нагадує, що США бойкотували форум після арешту відомого американського бізнесмена, а згодом не відвідували його через російське вторгнення в Україну.

На сесії запитань і відповідей із Путіним Кук передав йому «щире вітання від вашого друга, президента Трампа», а потім додав: «У нас є багато ідей, які ми могли б обговорити між нашими двома столицями наступного тижня». Російський диктатор подякував йому та сказав, що «мʼяч на боці Трампа».

У червні ми писали про поїздку Кука на Петербурзький економічний форум і слова Рубіо про делегацію. Тоді держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що не знав про американську делегацію до Санкт-Петербурга.

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