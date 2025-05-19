США пригрозили Путіну санкціями: які умови висунув Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив — якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться вести мирні переговори щодо завершення війни в Україні «в дусі доброї волі», то Вашингтон посилить санкції проти РФ.

Про це міністр сказав у інтерв’ю CBS News.

«Я думаю, ми побачимо, що станеться, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що якщо президент Путін не вестиме переговори в дусі доброї волі, Сполучені Штати без вагань посилять санкції проти Росії разом з нашими європейськими партнерами«, — висловився Бессент.

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Він також узявся стверджувати, що запроваджені за попереднього президента США Джо Байдена санкції проти Росії були не дуже неефективними. За словами міністра фінансів, колишня американська адміністрація тримала обмеження на низькому рівні через страх підштовхнути вгору внутрішні ціни на нафту.

Бессент не повідомив, наскільки швидко США зможуть запровадити нові санкції проти Москви. Він лише відповів, що не збирається «зв’язувати президенту руки в його переговорах».

Нагадаємо, напередодні після не зовсім вдалих переговорів представників України та Росії у Туреччині американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Конгрес США ухвалити санкції проти Росії.

А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сенат надає адміністрації президента Дональда Трампа обмежений час для досягнення прогресу в переговорах щодо України. Якщо є прогресу не буде досягнуто, Сенат готовий ухвалити законопроєкт про нові санкції проти Росії.

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