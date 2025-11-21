Прапор США / © Associated Press

Адміністрація Сполучених Штатів не виключає запровадження нових економічних санкцій проти Росії, а також збільшення військової допомоги Україні, якщо Кремль продовжить відмовлятися від припинення вогню та початку мирних перемовин. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волтц під час засідання Ради Безпеки, передає Укрінформ.

«Ми можемо накласти додаткові економічні санкції, якщо Росія надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню, а також продовжимо надавати зброю для оборони України», – наголосив представник США.

Волтц підкреслив, що обидві сторони мають погодитися на припинення бойових дій, адже «дипломатія – це єдиний шлях до тривалого та справедливого миру».

Окремо американський дипломат звернув увагу на проблему насильницького вивезення українських дітей до Росії та необхідність їхнього повернення. За його словами, адміністрація США й надалі докладатиме зусиль для припинення російської агресії та відновлення миру.

«Ми просимо всі держави-члени ООН приєднатися до нас у підтримці цих зусиль із закликом до припинення вогню і закінчення цієї війни», – додав Волтц.

Раніше Трамп сказав, у якому випадку підпише санкцій проти країн, які ведуть бізнес з РФ. Він хоче мати право ухвалювати остаточне рішення щодо застосування обмежувальних заходів.

Як відомо, законопроєкт ініційований групою республіканців у Конгресі. Він передбачає покарання держав, які купують російські енергоресурси — уран, газ і нафту. Співавтором документа є сенатор-республіканець Ліндсі Грем, його наразі підтримує понад 80 сенаторів.