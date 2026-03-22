США пригрозили ударом по енергетиці Ірану: Трамп дав 48 годин на розблокування Ормузької протоки

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням об’єктів електроенергетики Ірану у разі, якщо країна не забезпечить повне і безпечне відкриття Ормузької протоки протягом 48 годин.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Якщо Іран не відкриє повністю, без загрози, Ормузьку протоку протягом 48 годин від цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої», — заявив Трамп.

За його словами, під удар може потрапити ключова енергетична інфраструктура Ірану. Зокрема, однією з найбільших електростанцій країни є теплова електростанція «Шахід-Раджаї» в провінції Казвін із встановленою потужністю понад 2 тисячі мегаватів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США також розглядають варіанти військових дій для розблокування Ормузької протоки, зокрема можливу операцію щодо острова Харк, який відіграє ключову роль у нафтовому експорті Ірану.

Ормузька протока є стратегічно важливим маршрутом для світових поставок нафти, і будь-яка її блокада може суттєво вплинути на глобальні енергетичні ринки.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.