США пригрозили ударом по енергетиці Ірану: Трамп дав 48 годин на розблокування Ормузької протоки
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран найближчим часом не розблокує Ормузьку протоку.
Президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням об’єктів електроенергетики Ірану у разі, якщо країна не забезпечить повне і безпечне відкриття Ормузької протоки протягом 48 годин.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Якщо Іран не відкриє повністю, без загрози, Ормузьку протоку протягом 48 годин від цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої», — заявив Трамп.
За його словами, під удар може потрапити ключова енергетична інфраструктура Ірану. Зокрема, однією з найбільших електростанцій країни є теплова електростанція «Шахід-Раджаї» в провінції Казвін із встановленою потужністю понад 2 тисячі мегаватів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що США також розглядають варіанти військових дій для розблокування Ормузької протоки, зокрема можливу операцію щодо острова Харк, який відіграє ключову роль у нафтовому експорті Ірану.
Ормузька протока є стратегічно важливим маршрутом для світових поставок нафти, і будь-яка її блокада може суттєво вплинути на глобальні енергетичні ринки.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.