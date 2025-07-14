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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США припиняють безоплатну військову допомогу Україні — представник США при НАТО

Сполучені Штати припиняють безоплатне фінансування військової допомоги Україні. Зброю виготовлятимуть у США, а платитимуть за неї Європа й Канада.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Метью Вітакер

Метью Вітакер / © Associated Press

Сполучені Штати більше не фінансуватимуть військову допомогу Україні з власного бюджету.

Таке рішення озвучив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

За його словами, президент Дональд Трамп досяг домовленості з союзниками по НАТО, згідно з якою американська зброя виготовлятиметься у США, але оплачуватиметься європейськими партнерами та Канадою.

“Президент Трамп ухвалив дуже розумне рішення та уклав угоду з НАТО, відповідно до якої Європа і Канада платять за озброєння, а США його виготовляють”, — сказав Вітакер.

Він також наголосив, що це рішення є чітким сигналом для російського президента Володимира Путіна:

“Ми дали тобі шанс на мир. Президент Трамп — миротворець. Але якщо ти хочеш війни — ми озброїмо Україну, і Європа за це заплатить”.

Нагадаємо, в рамках нової ініціативи адміністрації Трампа Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО першу партію озброєнь на суму близько 10 мільярдів доларів.

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