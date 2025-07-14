Метью Вітакер / © Associated Press

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Сполучені Штати більше не фінансуватимуть військову допомогу Україні з власного бюджету.

Таке рішення озвучив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

За його словами, президент Дональд Трамп досяг домовленості з союзниками по НАТО, згідно з якою американська зброя виготовлятиметься у США, але оплачуватиметься європейськими партнерами та Канадою.

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“Президент Трамп ухвалив дуже розумне рішення та уклав угоду з НАТО, відповідно до якої Європа і Канада платять за озброєння, а США його виготовляють”, — сказав Вітакер.

Він також наголосив, що це рішення є чітким сигналом для російського президента Володимира Путіна:

“Ми дали тобі шанс на мир. Президент Трамп — миротворець. Але якщо ти хочеш війни — ми озброїмо Україну, і Європа за це заплатить”.

Нагадаємо, в рамках нової ініціативи адміністрації Трампа Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО першу партію озброєнь на суму близько 10 мільярдів доларів.

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