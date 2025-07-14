- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 482
- Час на прочитання
- 1 хв
США припиняють безоплатну військову допомогу Україні — представник США при НАТО
Сполучені Штати припиняють безоплатне фінансування військової допомоги Україні. Зброю виготовлятимуть у США, а платитимуть за неї Європа й Канада.
Сполучені Штати більше не фінансуватимуть військову допомогу Україні з власного бюджету.
Таке рішення озвучив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.
За його словами, президент Дональд Трамп досяг домовленості з союзниками по НАТО, згідно з якою американська зброя виготовлятиметься у США, але оплачуватиметься європейськими партнерами та Канадою.
“Президент Трамп ухвалив дуже розумне рішення та уклав угоду з НАТО, відповідно до якої Європа і Канада платять за озброєння, а США його виготовляють”, — сказав Вітакер.
Він також наголосив, що це рішення є чітким сигналом для російського президента Володимира Путіна:
“Ми дали тобі шанс на мир. Президент Трамп — миротворець. Але якщо ти хочеш війни — ми озброїмо Україну, і Європа за це заплатить”.
Нагадаємо, в рамках нової ініціативи адміністрації Трампа Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО першу партію озброєнь на суму близько 10 мільярдів доларів.