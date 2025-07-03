США припиняють постачати зброю Україні: голова Єврокомісії заявила про "чіткий сигнал"

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Припинення Сполученими Штатами постачань зброї Україні є чітким сигналом, що Європа сама має збільшити підтримку як української обороноздатності, так і своєї власної.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з главою данського уряду Метте Фредерікссен.

«Це чіткий сигнал, або чіткий месидж, збільшити власну підтримку, збільшити європейське оборонне виробництво — не тільки на рівні Євросоюзу, а й цілого (європейського — Ред.) континенту», — каже фон дер Ляєн.

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Вона нагадала, що Євросоюз вже надав близько 50 млрд євро Україні на придбання військового обладнання.

Також фон дер Ляєн закликала держави-члени ЄС активніше використовувати інструмент SAFE (Security Action for Europe), який передбачає до 150 млрд євро інвестицій у європейську оборонну промисловість.

Вона уточнила, кошти можуть бути спрямовані як на закупівлю зброї для України, так і на безпосередню підтримку українського ВПК. В контексті цього президентка Єврокомісії пригадала заяву Володимира Зеленського, що можливості українського ВПК наразі використовуються лише на 60 відсотків.

Нагадаємо, що США призупиняють постачання Україні партії ракет та боєприпасів. Чим це загрожує Україні, йдеться у статті ТСН.ua.

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Раніше прем’єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила на серйозних наслідках можливого скорочення підтримки України з боку США.