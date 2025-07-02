США призупиняють військову допомогу: про що йдеться та чим це загрожує Україні

Зенітно-ракетний комплекс Patriot

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Низка західних медіа повідомили, що США припиняють постачання озброєння для України.

Це вже вдруге за пів року адміністрація американського президента заявляє про призупинення військової допомоги.

За інформацією медіа, Америка припиняє постачати критично важливе озброєння для систем протиповітряної оборони (ППО), а саме рішення у Пентагоні ухвалили в небезпечний для України момент.

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Що відомо — читайте в матеріалі ТСН.ua.

США призупинили постачання зброї Україні

Увечері 1 липня видання Politico повідомило, що США тимчасово призупиняють постачання зброї для України. Йдеться про ракети для систем протиповітряної оборони та деяких високоточних боєприпасів.

За інформацією видання, таке рішення ухвалили через занепокоєння щодо надмірного скорочення власних арсеналів США.

Вранці 2 липня Білий дім підтвердив інформацію щодо припинення військової допомоги Україні.

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Прессекретарка Білого дому Анна Келлі зазначила, що таке рішення ухвалили для того, щоб «поставити інтереси Америки на перше місце», повідомляє NBC News.

«Це рішення було ухвалене, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерством оборони США військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною — просто запитайте Іран», — наголосила вона.

Водночас Politico зазначає, що призупинення постачання зброї відбулося з ініціативи голови політичного відділу американського військового відомства Елбриджа Колбі, який перевірив наявні запаси США.

За інформацією видання NBC News, рішення про призупинення військової допомоги, частину з якої обіцяла надати адміністрація президента Джо Байдена, було ухвалене на початку червня, проте чинності воно набуло в липні.

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Однак як повідомили джерела видання у Конгресі, в разі дефіциту таких матеріалів або необхідності їх в інших регіонах термін затримки може значно зрости.

Варто зауважити, що в березні 2025 року адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила постачання Україні зброї та розвідувальних даних. Тоді Трамп заявляв, що прагне зупинити війну в Україні.

Однак після переговорів 11 березня у Саудівській Аравії Україна та США домовилися про відновлення постачань в обмін на згоду Києва щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

Згодом, після зустрічі із президентом України в Гаазі 25 червня, Трамп заявив, що розгляне питання щодо постачання Україні додаткових систем ППО, і зазначив, що не знає, чи нададуть США гроші Україні для захисту.

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Цинічна заява Кремля

У Москві відреагували на цю новину і неабияк втішилися.

Представник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що це рішення може «наблизити завершення СВО».

Окрім того, він припустив, що причиною такого рішення стала «нестача цих озброєнь».

Про яку зброю йдеться

Як повідомляє NBC News, США призупинили постачання Україні такого озброєння:

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ракети-перехоплювачі Patriot,

тисячі 155-мм осколково-фугасних снарядів для гаубиць,

понад 100 ракет Hellfire,

понад 250 високоточних ракет GMLRS,

десятки ракет класу «земля-повітря» Stinger, ракет AIM класу «повітря-повітря» і гранатометів.

Видання Defense Express додає, що до переліку також увійшли ракети AIM-7, а ще ракети Stinger, які використовуються у ЗРК Avenger.

Аналітики зазначають, що ракети AGM-114 Hellfire використовуються ЗСУ для пусків із землі та ураження наземних цілей на відстані до восьми кілометрів.

У Defense Express також наголошують, що ракети GMLRS для HIMARS відіграють величезну роль, оскільки це засіб для високоточних ударів дальністю до 80 кілометрів.

Видання зазначає, що якщо в переліку боєприпасів, передавання яких призупинено, є ракети типу AIM-9 і AIM-120, тоді може йтися про постачання зенітних ракет до NASAMS та винищувачів F-16.

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Реакція України

Міністерство оборони України відреагувало на новину та зазначило, що жодний офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів не надходило. Там заявили, що проведуть телефонну розмову з американськими колегами для уточнення інформації.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України викликало до себе тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля, щоб з’ясувати всі деталі. Під час розмови сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що постачання зброї не припинилося.

«Постачання тривають на сьогоднішній день. Це мало б дуже дивний вигляд, це мало б антигуманний вигляд — припинити постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Patriot, які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні», — заявив Подоляк.

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Сам керівник Офісу президента Андрій Єрмак згодом прокоментував ситуацію і наголосив, що «вагу має лише офіційна інформація».

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський зазначив, що говорити про офіційне підтвердження щодо припинення постачання зброї зарано.

«Говорити про наявність офіційного підтвердження наразі передчасно. Маємо лише заяву прессекретарки Білого дому. Очікуємо, що наші дипломати з’ясують усі деталі і ми отримаємо повну офіційну інформацію — яке саме рішення ухвалено та яких видів озброєння воно стосується», — наголосив він.

Які ризики для України несе припинення постачання озброєння від США

Видання The New York Times наголошує, що призупинення постачання зброї для України істотно послабить повітряну оборону країни, що загрожуватиме збільшенням кількості жертв серед цивільних.

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Зокрема, там зазначають, що припинення допомоги відбулося в той час, коли росіяни почали масовано обстрілювати українські міста.

Депутат Веніславський називає можливе обмеження постачання критичного озброєння, зокрема ракет до Patriot, негативним сигналом для України. Він зазначив, що будь-яке скорочення таких постачань — це загроза для захисту неба.

За його словами, українська влада враховує ризики та опрацьовує альтернативні варіанти, оскільки такий розвиток подій передбачався. Важливо активізувати дипломатичні зусилля на всіх рівнях, щоб зберегти співпрацю зі США.

Веніславський підкреслив, що остаточні висновки можна робити лише після офіційного прояснення позиції США.

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Водночас офіцер ЗСУ Андрій Ткачук зазначає, що без американської зброї буде важче, однак Україна ще може домовитися.

«Без допомоги США буде в рази проблематичніше. Водночас я сподіваюся, що робота минулого тижня на саміті НАТО повпливає позитивно на цих напрямках. Перше — це постачання зброї та удари, які ми вже бачимо. Друге — відбуваються інвестиції у виробництво українських дронів. Європейські країни тверезіють і дивляться по-дорослому на ситуацію у світі. На сьогодні можна купувати допомогу у США. Тому я б так швидко руки не опускав і дивився, що буде далі», — сказав Андрій Ткачук.

США віддаляються від України

The New York Times наголошує, що оголошена США пауза в постачанні озброєння для України є чітким сигналом про вихід Вашингтона з війни.

Видання зазначило, що незрозуміло, як це вплине на обороноздатність України, яка отримує зброю з Європи та виробляє власну.

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Також NYT наголошує, що це вже друга пауза в постачанні зброї після повернення Трампа на посаду.

Там зауважили, що після скандальної зустрічі Трампа з Зеленським адміністрація американського президента віддаляється від співпраці з Україною: повторює тези Кремля та витісняє Україну з пріоритетів, як це сталося на саміті НАТО. Під час першої паузи аналітики вважали, що Україна зможе протистояти агресії 4–6 місяців без американської допомоги, але потім постачання відновили.

NYT нагадує, що адміністрація Трампа не затвердила жодного нового пакету допомоги, лише виконує зобовязання Байдена. Цього року США обіцяли поставити зброї на 11 мільярдів доларів.

Нардепка Соломія Бобровська заявила, що Україна більше не є пріоритетом для США, і найбільшою проблемою стане захист від російських повітряних атак. В України є вісім комплектів Patriot, але боєприпаси закінчуються, і пауза ускладнить захист Києва.

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Чи зможе Європа забезпечити Україну системами Patriot

Український військовий аналітик Олександр Шульман зазначив, що європейські комплекси ППО, як-от SAMP/T та IRIS-T, хоча й ефективні проти літаків, дронів і крилатих ракет, проте не є альтернативним варіантом Patriot, які здатні відбивати балістичні загрози.

«Те, що може робити Patriot у частині протидії балістичним ракетам… європейці до цього ще не дійшли, до цього рівня», — сказав експерт.

Також він наголосив, що наразі у світі немає аналогів, які б могли повноцінно замінити Patriot у протидії сучасним ракетним загрозам.

За його словами, німецькі бойові машини піхоти Marder чи Puma є ефективними в сухопутних операціях, однак саме Patriot залишається ключовою системою для захисту від балістичних ударів.

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Нагадаємо, Росія використовує інформаційні атаки, щоб розколоти суспільну думку в Україні, зокрема через вразливу ціль — родини полонених.

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