США призупинили продаж боєприпасів союзникам: Трамп пояснив це рішення

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон тимчасово припинив продаж боєприпасів своїм союзникам, щоб поповнити власні військові запаси.

Про паузу в продажах боєприпасів Трамп розповів в інтерв’ю Newsmax у межах програми «Finnerty», яку записали у Білому домі.

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Президент пояснив логіку рішення адміністрації і пообіцяв, що обмеження не буде постійним.

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«Як тільки у нас будуть запаси, дійсно запаси, ми почнемо дозволяти нашим союзникам купувати їх у нас», — сказав Трамп.

Водночас глава Білого дому запевнив, що процес відновлення американських арсеналів просувається швидко і вже дає відчутний результат.

«Ми отримуємо рекордну кількість ракет для Patriot. Ми отримуємо рекордну кількість ракет „Томагавк“. Ми дуже швидко виробляємо», — додав Трамп.

Конкретних термінів, коли союзники знову зможуть купувати американські боєприпаси, президент не назвав. Йдеться, ймовірно, про програму PURL, у межах якої країни Європейського Союзу закуповували зброю США, аби згодом передати її Україні.

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Зброя для України — що відомо

Зазначимо, 2026 року Україна отримувала від партнерів утричі менше ракет для ППО порівняно з минулими роками. Постачання від травня стали нерегулярними. Незважаючи на складну ситуацію, європейські країни наразі шукають альтернативні шляхи вирішення проблеми та планують профінансувати закупівлю додаткових ракет для України через програму PURL до початку зими.

Телеканал CNN з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, повідомив, що в Україні повністю вичерпався запас ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot, який застосовують для перехоплення російських балістичних ракет.

CNN зауважує, що ракети для систем ППО Patriot в України закінчилися у складний період — на тлі загострення публічного конфлікту між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Ці ракети дуже дорогі, а їхні запаси у світі обмежені.

Володимир Зеленський від початку 2026 року неодноразово наголошував на нестачі ракет-перехоплювачів для систем Patriot й закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.

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Останні заяви трампа про Україну — що сказав

Відносини між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським погіршилися від середини вересня після зустрічі на Генасамблеї ООН, пишуть західні ЗМІ.

Днями США тимчасово послабили санкції на російський дизель. Це викликало різку критику з боку Зеленського, який назвав це «подарунком Путіну». У відповідь Трамп заявив, що Україні «час обрати нового президента».

Своєю чергою Зеленський в інтерв’ю ABC News заявив: Україна готова організувати вибори, якщо Росія забезпечить повне припинення вогню на 60 днів.

Потім Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у домовленостях щодо завершення війни.

«Зеленський — не та людина, з якою нам варто мати справу. Вони не збираються домовлятися із Зеленським. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але насправді не хоче. Я не є великим прихильником Зеленського. Вони зруйнували Україну», — сказав президент США.

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