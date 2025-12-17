США призупинили санкції проти деяких банків РФ: подробиці

Білий дім / © Reuters

Реклама

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа призупинила дію обмежень щодо низки великих російських банків.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Зазначається, що послаблення стосується виключно тих фінансових установ, які залучені до реалізації проєктів у сфері цивільної ядерної енергетики. Згідно з оприлюдненою заявою, відомство видало спеціальну генеральну ліцензію. Вона дозволяє проводити фінансові операції з підсанкційними банками РФ до 18 червня 2026 року.

Реклама

Дозвіл поширюється лише на транзакції за проєктами, що були розпочаті до 21 листопада 2024 року. Крім того, ліцензія діє не лише на самі банки, а й на компанії, у яких ці установи володіють часткою від 50%.

Список банків, яких стосується послаблення

Мінфін США дозволив операції, пов’язані з ядерною енергетикою, для таких установ:

Газпромбанк;

Сбербанк;

ВТБ та Альфа-Банк;

Совкомбанк та Росбанк;

Банки «Открытие», «Зенит» та «Санкт-Петербург»;

Національний кліринговий центр;

Центробанк РФ.

Дія ліцензії американського відомства також охоплює структури, у яких згадані банки мають мажоритарну частку власності (від 50% і вище). Проте цей дозвіл є вузькоспеціалізованим: він поширюється виключно на транзакції, необхідні для функціонування об’єктів цивільної атомної енергетики. Будь-які інші фінансові операції з цими установами та компаніями залишаються під дією чинних санкцій.

Нагадаємо, Вашингтон розглядає можливість запровадження нових санкцій проти російського енергетичного сектору, якщо Москва відмовиться від мирної угоди з Україною. Але у Білому домі офіційно заявили про відсутність остаточного рішення.

Реклама

Раніше повідомлялося, Росія продає нафту за найнижчими цінами від лютого 2022 року, водночас нарощуючи експорт та стикаючись зі зростанням обсягів сировини, яка застрягла на танкерах у морі.