США разом РФ таємно готують новий план завершення війни в Україні — Axios

Адміністрація Дональда Трампа у секретному режимі розробляє масштабний план припинення війни в Україні за участю Росії. Документ містить 28 пунктів і вже обговорюється на дипломатичному рівні між Вашингтоном, Москвою та Києвом, повідомляє Axios.

США та Росія ведуть таємні консультації

За даними американських і російських чиновників, Трампова адміністрація працює над проєктом мирної угоди, натхненним його недавніми зусиллями з врегулювання ситуації у Газі.

План поділено на чотири блоки:

припинення війни в Україні;

гарантії безпеки;

безпека в Європі;

майбутні відносини США з Україною та Росією.

Наразі невідомо, як у документі прописано питання територій на сході України, де тривають бойові дії.

Залаштункові переговори в Маямі

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф очолює роботу над документом і вже провів інтенсивні переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим — керівником Російського фонду прямих інвестицій.

Дмитрієв провів у Маямі три дні, з 24 по 26 жовтня, де, за його словами, команда Трампа «реально почула позицію Росії».

Він заявив, що вперше за довгий час Москва відчуває, що її аргументи враховуються:

«Ми бачимо шанс на успіх, бо цього разу російська позиція справді почута».

Український трек переговорів

Віткофф мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав поїздку, пише видання.

Водночас він уже провів перемовини з секретарем РНБО Рустемом Умєровим у Маямі.

Український чиновник підтвердив Axios:

«Ми знаємо, що американці над чимось працюють».

У Білому домі зазначили, що Трамп вважає час сприятливим для мирної ініціативи:

«Настав момент зупинити вбивства й укласти угоду, якщо сторони проявлять гнучкість».

Росія просуває своє бачення

Дмитрієв повідомив, що новий план базується на принципах, узгоджених Трампом і Путіним під час їхньої зустрічі на Алясці в серпні.

За його словами, документ має розв’язати не лише питання України:

«Це широка рамка, яка має принести тривалу безпеку Європі, а не лише Україні».

Плани провести зустріч Путіна і Трампа в Будапешті наразі призупинені.

Європейців та українців вже інформують

Американські офіційні представники почали ознайомлювати європейські столиці з ініціативою.

За словами джерел Axios, Білий дім вірить, що зможе залучити до плану Україну та ЄС, і документ буде адаптовано на основі їхніх пропозицій.

«Час для цього плану — зараз. Але всі сторони мають бути практичними й реалістичними», — сказав американський високопосадовець.

Нагадаємо, на тлі повільного, але тривалого наступу РФ дедалі менше очікувань щодо швидкого укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Reuters зазначає, що обидві сторони фактично готують суспільство та економіку до можливих років затяжної війни.