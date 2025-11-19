- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 586
- Час на прочитання
- 2 хв
США разом РФ таємно готують новий план завершення війни в Україні — Axios
Адміністрація Дональда Трампа у секретному режимі розробляє масштабний план припинення війни в Україні за участю Росії. Документ уже обговорюється між Вашингтоном, Москвою та Києвом і може стати основою нової системи безпеки в Європі.
Адміністрація Дональда Трампа у секретному режимі розробляє масштабний план припинення війни в Україні за участю Росії. Документ містить 28 пунктів і вже обговорюється на дипломатичному рівні між Вашингтоном, Москвою та Києвом, повідомляє Axios.
США та Росія ведуть таємні консультації
За даними американських і російських чиновників, Трампова адміністрація працює над проєктом мирної угоди, натхненним його недавніми зусиллями з врегулювання ситуації у Газі.
План поділено на чотири блоки:
припинення війни в Україні;
гарантії безпеки;
безпека в Європі;
майбутні відносини США з Україною та Росією.
Наразі невідомо, як у документі прописано питання територій на сході України, де тривають бойові дії.
Залаштункові переговори в Маямі
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф очолює роботу над документом і вже провів інтенсивні переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим — керівником Російського фонду прямих інвестицій.
Дмитрієв провів у Маямі три дні, з 24 по 26 жовтня, де, за його словами, команда Трампа «реально почула позицію Росії».
Він заявив, що вперше за довгий час Москва відчуває, що її аргументи враховуються:
«Ми бачимо шанс на успіх, бо цього разу російська позиція справді почута».
Український трек переговорів
Віткофф мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав поїздку, пише видання.
Водночас він уже провів перемовини з секретарем РНБО Рустемом Умєровим у Маямі.
Український чиновник підтвердив Axios:
«Ми знаємо, що американці над чимось працюють».
У Білому домі зазначили, що Трамп вважає час сприятливим для мирної ініціативи:
«Настав момент зупинити вбивства й укласти угоду, якщо сторони проявлять гнучкість».
Росія просуває своє бачення
Дмитрієв повідомив, що новий план базується на принципах, узгоджених Трампом і Путіним під час їхньої зустрічі на Алясці в серпні.
За його словами, документ має розв’язати не лише питання України:
«Це широка рамка, яка має принести тривалу безпеку Європі, а не лише Україні».
Плани провести зустріч Путіна і Трампа в Будапешті наразі призупинені.
Європейців та українців вже інформують
Американські офіційні представники почали ознайомлювати європейські столиці з ініціативою.
За словами джерел Axios, Білий дім вірить, що зможе залучити до плану Україну та ЄС, і документ буде адаптовано на основі їхніх пропозицій.
«Час для цього плану — зараз. Але всі сторони мають бути практичними й реалістичними», — сказав американський високопосадовець.
Нагадаємо, на тлі повільного, але тривалого наступу РФ дедалі менше очікувань щодо швидкого укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Reuters зазначає, що обидві сторони фактично готують суспільство та економіку до можливих років затяжної війни.