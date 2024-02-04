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США разом Великою Британією та низкою країн завдали нових ударів по хуситах

США разом Великою Британією та низкою країн завдали нових ударів по хуситах

Бойовики-хусити в Ємені / Фото: Getty Images

Удар був націлений на об’єкти, пов’язані з глибоко закопаними складами зброї хуситів, ракетними системами та пусковими установками, системами ППО та радарами.

Сьогодні за вказівкою відповідних урядів військові Сполучених Штатів і Сполученого Королівства за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії здійснили додатковий раунд пропорційних і необхідних ударів по 36 об’єктах хуситів.

Про це йдеться у заяві на сайті Пентагону. 

У 13 місцях Ємену США та союзники завдали ударів у відповідь на тяглі напади хуситів на міжнародне та комерційне судноплавство, а також через атаки військово-морські судна, що проходять через Червоне море. Ці високоточні удари мають на меті порушити та погіршити можливості, які хусити використовують, щоб загрожувати світовій торгівлі та життю невинних моряків, і є відповіддю на серію незаконних, небезпечних і дестабілізаційних дій хуситів після попередніх ударів коаліції 11 січня. і 22 січня 2024 року, включно з нападом 27 січня, який вразив і підпалив нафтовий танкер M/V Marlin Luanda під прапором Маршаллових Островів.

Сьогоднішній удар був націлений на об’єкти, пов’язані з глибоко закопаними складами зброї хуситів, ракетними системами та пусковими установками, системами ППО та радарами.

"Понад 30 нападів хуситів на комерційні та військово-морські кораблі з середини листопада становлять міжнародний виклик. Визнаючи широкий консенсус міжнародної спільноти, наша коаліція країн-однодумців, відданих дотриманню порядку, заснованого на правилах, продовжує зростати. Ми як і раніше віддані захисту свободи судноплавства та міжнародної торгівлі та притягненню хуситів до відповідальності за їхні незаконні та невиправдані напади на комерційне судноплавство та військово-морські судна", - йдеться у повідомленні Пентагону. 

"Нашою метою залишається деескалація напруженості та відновлення стабільності в Червоному морі, але повторімо наше попередження керівництву хуситів: ми без вагань продовжуватимемо захищати життя та вільний потік торгівлі в одному з найважливіших водних шляхів світу в перед обличчям постійних загроз", - йдеться в заяві. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай закликає Іран стримати напади хуситів на судна в Червоному морі.

Крім того, ми раніше інформували, що США та Велика Британія завдали додаткових ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

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