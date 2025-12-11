США разом з Росією виступили проти України на Генасамблеї ООН

Генасамблея ООН / © Андрій Єрмак/Facebook

Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо зміцнення міжнародної співпраці та координації зусиль із мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Документ підтримали 97 країн.

Про це повідомляє Укрінформ.

Резолюція під назвою «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом’якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи» отримала більшість голосів у залі.

Проти виступили Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Конго, Нігер, а також Сполучені Штати. Ще 39 країн утрималися.

Документ офіційно визнає довготривалі серйозні наслідки аварії та наголошує на важливості підтримки постраждалих громад. У резолюції висловлено «серйозну стурбованість» через пошкодження нового конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС 14 лютого 2025 року внаслідок атаки російського дрона, що поставило під загрозу десятиліття міжнародних зусиль зі збереження безпеки об’єкта.

Важливо, що ухвалена резолюція закріплює зміну написання назви Чорнобиля англійською мовою: відтепер в усіх документах ООН використовуватиметься українська транслітерація Chornobyl замість радянської Chernobyl. Це також вплине на офіційну назву Міжнародного дня памʼяті жертв трагедії, який відзначатиметься 26 квітня.

Генасамблея також постановила провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року, присвячене 40-й річниці Чорнобильської трагедії, та закликала міжнародну спільноту допомогти Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури АЕС.

Окрему увагу привернула позиція США. Представниця американської делегації пояснила, що голос проти не означає відмови від підтримки ядерної безпеки України. За її словами, причиною стала ідеологічна незгода з формулюваннями, пов’язаними з Порядком денним сталого розвитку до 2030 року.

«Сполучені Штати проголосували проти тексту через посилання на Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року та пов’язану з ним мову. Порядок денний та Цілі сталого розвитку просувають програму мʼякого глобального управління, несумісну з національним суверенітетом і суперечать інтересам США», — заявила американська представниця.

Водночас вона наголосила, що Вашингтон і надалі підтримуватиме міжнародні стандарти ядерної безпеки й зусилля із запобігання інцидентам на українських атомних об’єктах в умовах війни.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник, представляючи документ, різко розкритикував спроби Білорусі просувати альтернативну резолюцію. Він нагадав, що Мінськ фактично втратив моральне право на такі ініціативи, оскільки дозволив використати свою територію для російського вторгнення у 2022 році, що спричинило захоплення ЧАЕС окупантами.

«Дія держави, яка дозволяє використовувати свою територію іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави, кваліфікується як акт агресії», — наголосив Мельник.

Він також підкреслив історичну справедливість переходу до української транслітерації назви станції, адже вживання форми Chernobyl є «продовженням імперської спадщини» радянської доби.

