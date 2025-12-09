США-РФ виводять стосунки на окремий трек: політолог про головну небезпеку мирних переговорів

Переговори про мир / © ТСН.ua

Переговорний процес щодо війни в Україні зайшов у глухий кут. Як і слід було очікувати, Україна відмовилася від головної вимоги США та Росії: територіальних питань.

Цей крок призводить до нової «зони турбулентності», водночас підкреслюючи відсутність чіткої «власної гри» у України. Таку думку висловив директор Українського інституту майбутнього, політолог Вадим Денисенко у Facebook.

Ключові тези аналізу:

1. Невизначеність Європи та питання безпеки

Зустріч у Лондоні, за оцінкою Денисенка, продемонструвала, що в Європі не існує концепції, що робити далі. Максимум, на що здатен континент, — це виділення фінансових коштів, яких явно недостатньо для перелому у війні.

«Більше того, Європа має глобальну проблему під назвою „безпека“ і, що з цим робити європейці не знають,» — зазначає експерт.

Очікується, що буде прийнято рішення за принципом «відкласти вирішення питання на потім», що в українських реаліях означає: війна триває, гроші, можливо, будуть.

2. Згасання санкційного козиря

Єдиним сильним козирем Європи є контрольний пакет акцій у санкціях, оскільки повернення Росії у світову геополітику неможливе без участі ЄС. Проте, цей козир стає все слабшим на тлі внутрішніх проблем Європи (зокрема, ідей про розвал ЄС) та розпаду попереднього західноцентричного світового порядку.

3. Ультиматум Китаю та зміна світового порядку

Як приклад неготовності Європи до нового світу, Денисенко наводить поїздку президента Франції Еммануеля Макрона до Пекіна, яка, на його думку, закінчилася «майже ультиматумом».

Китай почав «качати свої права» , а Європа не готова це сприйняти.

Світ має двох гегемонів — Китай і США, яким «глибоко плювати на питання цінностей».

Це остаточно «обнулило» порядок денний, за який тримається Європа. «І в Пекіні, і в Вашингтоні відкритим текстом кажуть: ми хочемо доїти Європу і за це будемо боротися», — пише аналітик.

4. Окремий трек США-Росія

Одним із негативних моментів є те, що США та Росія близькі до того, щоб виділити двосторонні стосунки в окремий трек, розділивши власні питання та питання миру в Україні.

Питання «Що далі?» виходить на перший план

На думку Вадима Денисенка, питання «А що далі?» вже почало звучати і неминуче стане одним із головних у внутрішньополітичній повістці.

До слова, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди між Україною та агресоркою Росією.