США роблять усе можливе для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням і озброєнням - Пентагон

США продовжують надавати Україні все, що можуть зараз у плані допомоги, забезпечення та зброї.
Участь у зустрічі наступного тижня (26 квітня - ред.) в німецькому Рамштайні, де розглядатимуть питання оборонних потреб України, вже підтвердили понад два десятки країн, і їх перелік може розширитися.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, - пише Укрінформ.
За його словами, на зустрічі також ітиметься про поточний розвиток подій в Україні, про те, які види невідкладної допомоги потрібно забезпечити, і як це може вплинути на ситуацію на полі бою.
За його словами, Сполучені Штати Америки роблять усе можливе для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням і озброєнням.
"Ми продовжуємо надавати Україні все, що можемо зараз у плані допомоги, забезпечення та зброї. Це відбувається навіть у цей момент, коли ми спілкуємося тут",- підсумував офіційний представник оборонного відомства США.
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