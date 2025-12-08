США, Україна та Росія не дійшли спільного бачення щодо Донбасу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо американської мирної ініціативи залишаються розділеними через питання територій, а президент США Дональд Трамп висловив розчарування у підході Києва до пропозиції.

Про це голова держави розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський зазначив, що елементи американського плану потребують подальшого обговорення, особливо у «чутливих питаннях», таких як гарантії безпеки для постраждалої від війни країни та контроль над східними регіонами. Наразі сторони не досягли згоди щодо Донбасу, включно з Донецькою та Луганською областями.

«Існують різні бачення США, Росії та України — і ми поки не маємо єдиного погляду на Донбас», — сказав Зеленський у понеділок на ранковому інтерв’ю Bloomberg. Він додав, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед США.

Це відбулося після того, як Трамп у коментарях висловив розчарування: «Мені трохи неприємно, що президент Зеленський ще не ознайомився з пропозицією». Зеленський у свою чергу наголосив на ключовому питанні для України: «Якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери?».

Зеленський прямує до Лондона, де заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Головною темою обговорення буде американська пропозиція щодо врегулювання ситуації на сході України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що іноземні американські чиновники стверджували, що президент України може погодитись на болісні поступки територією в Донецькій області в обмін на припинення війни та уникнення втрати ключового партнера.