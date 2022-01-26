США роздумують над санкціями та обмеженнями експорту, які б ударили по російських ринках та по рублю

США роздумують над санкціями та обмеженнями експорту, які б ударили по російських ринках та по рублю

Ці рішення посилять розпродаж фінансових інструментів на російських ринках, підвищать вартість запозичень та зашкодять курсу російської валюти.

У Білому домі розглядає варіанти санкцій та експортних обмежень щодо РФ, які були б здатні негативно вплинути на її валюту та на становище на ринках.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних представників американського керівництва.

"Представники адміністрації не стали надавати подробиць про те, які саме санкції вони мають намір вводити, але заявили, що ці рішення посилять розпродаж фінансових інструментів на російських ринках, підвищать вартість запозичень і зашкодять курсу російської валюти", — йдеться у повідомленні.

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Також американське видання наводить висловлювання джерела в адміністрації США, яке заявило, що варіанти експортного контролю, які ми розглядаємо разом із нашими союзниками та партнерами, вдарять по стратегічних амбіціях про швидкий розвиток промисловості, а також вдарять по сферах, які керівництво Росії вважає важливими, такими. як штучний інтелект, квантові комп'ютери, оборона та аерокосмічна галузь та інші сфери.

Раніше повідомлялося, що у США розробили новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на обмеження експорту сировини та зброї. Росія є найбільшим у світі постачальником сировини, тому нові санкції дадуть їй "серйозні економічні наслідки".

Також президент США Джо Байден заявив, що не відкидає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі вторгнення військ РФ в Україну. Крім того, американський лідер наголосив, що вторгнення РФ в Україну призведе до "величезних глобальних наслідків".

Слід зазначити, що США внесли до Конгресу та Сенату США вже низку законопроєктів, спрямованих на введення санкцій проти Росії та особисто Володимира Путіна, якщо РФ наважиться напасти на Україну. Так, днями голова Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс розробив новий пакет санкції проти РФ, які передбачають обмеження експорту російської сировини та збройний експорт.

Перед цим конгресмен-республіканець Джим Бенкс представив новий проєкт санкцій щодо Росії через її агресію проти України. У переліку – чиновники, силовики та кремлівські пропагандисти. Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мер Москви Сергій Собянін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, журналіст Володимир Соловйов.

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