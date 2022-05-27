США розглядають можливість постачання Україні далекобійної зброї, але побоюються, що ЗСУ битимуть углиб Росії

США й Україна обговорюють ризики під час використання західного озброєння.

Сполучені Штати та Україна обговорюють постачання далекобійної зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню M142 (HIMARS). Проте Вашингтон занепокоєний ймовірною ескалацією, якщо Україна використовуватиме це озброєння для завдання ударів вглиб території РФ.

Про це пише Reuters з посиланням на американських дипломатів та високопосадовців.

За інформацією видання, після того Сполучені Штати та їх союзники почали надавати Україні все більш досконалі озброєння, Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, якщо вона завдасть удару глибоко всередині Росії.

"Закулісні дискусії, які є дуже делікатними і про які раніше не повідомлялося, не накладають чітких географічних обмежень на використання зброї, яка постачається українським силам. Але розмови мали на меті досягти спільного розуміння ризику ескалації", — зазначають журналісти з посиланням на свої джерела серед американських чиновників.

"У нас є побоювання щодо ескалації конфлікту, але ми, як і раніше, не хочемо встановлювати географічні обмеження або надто сильно зав’язувати їм руки тим, що ми їм даємо", — сказав співрозмовник видання.

Американські чиновники кажуть, що адміністрація Байдена навіть розглядає можливість постачати Києву ракетну систему високої мобільності M142 (HIMARS), яка залежно від боєприпасів може мати радіус дії в сотні кілометрів.

Але американська розвідка також попереджає про зростаючі ризики, особливо з огляду на невідповідність між амбіціями президента Росії Володимира Путіна та ефективністю його військових. Найближчі місяці можуть перевести війну на "більш непередбачувану та потенційно ескалаційну траєкторію", сказала директорка національної розвідки США Евріл Гейнс.

Проте зазначається, що у Вашингтона й Києва є спільне розуміння щодо використання деяких систем західного озброєння.

Раніше ми писали, чому США не хочуть передавати Україні ракетні системи HIMARS.

Олексій Арестович заявив, що росіяни вкрай бояться постачання Україні іншого озброєння - MLRS (американська реактивна система залпового вогню). А Володимир Зеленський вважає, що MLRS реально необхідні, щоб зупинити агресію РФ.

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