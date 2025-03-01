США розглядають можливість припинення всієї військової допомоги Україні – Washington Post

Це може стати відповіддю на заяви Зеленського у Білому домі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа 1 березня 2025 року розглядає можливість припинити все поточне постачання військової допомоги Україні після зустрічі українського президента Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє Washington Post.

Рішення, якщо його буде прийнято, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправлення в Україну через повноваження президента про скорочення, повідомляє видання з посиланням на високопоставленого чиновника США.

Ця заява стала відповіддю на слова Зеленського в Білому домі та "наявну непримиренність у мирному процесі", пише видання.

За даними ЗМІ, американський чиновник "відкинув думку", що конфронтація між Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом із Зеленським була заздалегідь спланованою.

Нагадаємо, Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

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