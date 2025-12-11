Велика Сімка / © Associated Press

В адміністрації США обговорюють створення нового об’єднання країн за участі Китаю та Росії, що має стати альтернативою G7.

Про це повідомляє Politico.

Посадовець, який працював в Білому домі за часів першої адміністрації Трампа, зазначив, що ідея створення об’єднання Core 5, або C5 за участі США, Китаю, Індії, Японії та Росії не вважається вже надто шокувальною.

«Нічого щодо C5, чи C7 офіційно не обговорювалося, але точно були розмови про те, що існуючі органи, такі як G7 або Рада Безпеки ООН, не підходять для виконання своїх функцій, враховуючи сьогоднішніх нових гравців», — зазначив він на умовах анонімності.

Ідея створення С5 виникла в довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки, яку Білий дім опублікував минулого тижня.

«Білий дім категорично заперечив існування документа, а речниця Білого дому Анна Келлі додала, що не існує жодної альтернативної, приватної чи секретної версії 33-сторінкового офіційного плану», — повідомляє Politico.

Водночас, Торрі Тауссіг, яка обіймала посаду директора з європейських справ у Раді національної безпеки за часів адміністрації президента США Джо Байдена зазначила, що Європа не фігурує в можливому об’єднанні C5.

Майкл Соболік, який був помічником сенатора Теда Круза — республіканця від Техасу за часів першої адміністрації Трампа, також розглядав C5 як альтернативу політики самого Трампа щодо Китаю під час його першого терміну.

Розмови щодо створення C5 відновили після виникнення розбіжностей між Трампом і європейськими лідерами у питанні мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні.

До G7 (або «Групи Семи"/"Великої сімки») наразі входять лідери семи високорозвинених країн світу: США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади. До 2014 року до цього об’єдання входила росія і формат мав назву: G8. Проте, через анексію Криму, рф виключили з організації.

Нагадаємо, США разом з Росією виступили проти України на Генасамблеї ООН.