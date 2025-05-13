США розглядають розміщення західних військ в Україні: які країни залучать

Кіт Келлог

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США обговорюють можливість розміщення сил Великої Британії, Франції, Німеччини і Польщі в Україні на захід від Дніпра.

Про це заявив спецпосланець американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Ми говоримо про сили стійкості. Це сила, яку називають E3, але насправді це зараз E4, коли йдеться про британців, французів та німців. Насправді і про поляків. Сила на захід від річки Дніпро, що означає, що вона знаходиться поза зоною контакту», — повідомив він.

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Раніше видання Reuters повідомило, що Стів Віткофф та Кіт Келлог цього четверга прибудуть до Стамбула для участі в можливих переговорах про припинення війни.