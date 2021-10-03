США розмістять в Європі майже 30 винищувачів п'ятого покоління: подробиці

Це буде перше постійне місце базування таких літаків за межами США.

США взимку 2021 року почнуть розміщення на авіабазі Лейкенхіт, що у Великій Британії, ескадрильї з 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A.

Про це заявили в ВПС США.

Зауважимо, що це — перше постійне місце базування таких літаків за межами США. Авіабаза Лейкенхіт знаходиться в 113 кілометрах на північний схід від Лондона. Зараз там розміщені американські винищувачі F-15 в складі двох ескадрилій.

Раніше повідомлялося про країн-членів НАТО розгорнути на 12 своїх базах в цілому 450 винищувачів F-35 національних ВПС.

Планується, що Великобританія в 2021 році розмістить свої винищувачі на двох базах — Мархам і Лейкенхіт, Нідерланди — на авіабазах Волкель і Леуварден (у 2022 році), Данія — на авіабазі Скрідструп (в 2023 році), Італія — на авіабазах Амендола і Геді ( у 2022 році), Норвегія — на авіабазах Ерлану і Евенес (у 2022 році), Бельгія — на авіабазах Флорені (у 2025 році) і Клейн-Брогель (2027 рік), Польща — на авіабазах Ласк і Свідвин (в 2026 році).

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