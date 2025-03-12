США розмовляли з Україною про територіальні поступки, а сьогодні буде контакт з РФ – заява Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що 12 березня Штати "матимуть контакт із росіянами" та сподіваються отримати позитивну відповідь від РФ щодо припинення вогню.

Про це повідомляє The Guardian.

Рубіо зазначив, що США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії та "наполегливо закликають росіян припинити всі воєнні дії".

"Цей конфлікт не має воєнного вирішення", – наголосив держсекретар.

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Він також підтвердив, що під час переговорів з Україною у Джидді 11 березня обговорювалося, "який вигляд може мати переговорний процес", включно з "розмовами про територіальні поступки".

А ще Рубіо заявив, що Україна потребує достатніх засобів стримування для запобігання майбутнім атакам. Він зазначив, що європейські країни "повинні бути залучені в цьому питанні".

Водночас, менш оптимістичною була заява посадовця про те, що він "не вважає угоду щодо корисних копалин гарантією безпеки".

Нагадаємо, на переговорах у Саудівській Аравії США та Україна домовилися про 30-денне перемир’я на всій лінії фронту, яке розпочнеться за умови згоди з боку Росії. Після перемовин Рубіо заявив, що тепер Штати запропонують цю ідею Москві і їй треба буде вирішувати – "так" чи "ні".