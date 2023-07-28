США розраховують розпочати поставку танків Abrams в Україну у вересні - ЗМІ

Інформація, яка надані шістьма людьми, знайомими з обговореннями, є найбільш конкретною інформацією щодо планів Вашингтона на сьогодні.

Американські танки Abrams, ймовірно, прибудуть на українське поле битви у вересні, за словами шести людей, знайомих із плануванням, оскільки сили Києва намагаються відвоювати територію в контрнаступі, який набирає обертів.

Про це пише Politico.

Планується відправити декілька танків Abrams до Німеччини в серпні, де вони пройдуть остаточний ремонт. Після завершення цього процесу перша партія Abrams буде відправлена в Україну наступного місяця.

Потенційне постачання в серпні та вересні знаменують найбільш конкретний часовий проміжок, коли очікується, що основний бойовий танк Америки вийде на поле бою. Представники Пентагону раніше заявляли, що "Абрамс" буде в українських руках десь восени.

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США відправляють старіші моделі M1A1 замість сучаснішої версії A2, на доставлення якої в Україну потрібен був рік.

Шести особам — чиновнику Міністерства оборони, чиновнику США, представнику промисловості, помічнику в Конгресі та двом іншим, знайомим з обговореннями, — усім було надано анонімність від ЗМІ для обговорення конфіденційних планів, про які ще не було оголошено.

Адміністрація Байдена заявила, що хоче доставити більше зброї в Україну якомога швидше, як для допомоги в контрнаступі, так і для зміцнення оборони країни в довгостроковій перспективі. Окрім танків, США хочуть розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 до постачання бойових літаків, можливо, до кінця року.

Прибуття танків найближчими тижнями додасть новий смертоносний вимір до сил України, оскільки вона намагається прорвати міцну російську оборону вздовж лінії фронту, яка простягається на сотні миль. Попри те, що останніми днями українські війська трохи просунулися на одному з напрямків атаки, повільно просуваючись через щільні мінні поля та ворожі нори, вони ведуть сильний вогонь артилерії та авіації.

Початкова партія включатиме від шести до восьми танків, сказав представник галузі та помічник Конгресу. Загалом США планують відправити 31 танк, що відповідає українському батальйону.

Нагадаємо, в кінці травня в Пентагоні повідомили, що перша група з близько 400 українських військових розпочала навчання на танках Abrams у Німеччині. Програма триватиме 10-12 тижнів.

Очільник Пентагону Ллойд Остін у травні анонсував, що Україна отримає танки Abrams на початку осені – саме тоді бійці ЗСУ мають завершити відповідні навчання.

Зауважимо, що в середині червня поблизу лінії фронту помітили перший танк Challenger 2, які Україна отримала від Великої Британії. Поряд із машиною перебувала група українських військових.

Зауважимо, що в Україні набула резонансу звістка про те, що Ізраїль невдовзі продасть свої старі танки Merkava двом іноземним арміям. Частина техніки вирушить до Європи. Зокрема, може йтися про Польщу. Військовий експерт Андрій Крамаров ставить під сумнів, що ці ізраїльські танки будуть передані Україні.