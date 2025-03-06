“США руйнують світовий порядок”: Залужний зробив різку заяву

Ексголовком ЗСУ попередив, що НАТО може “припинити своє існування".

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Сполучені Штати Америки руйнують світовий порядок. Це загрожує існуванню НАТО.

Про це він говорив під час свого виступу в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), передає The Times.

“Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність всього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США”, – цитує Залужного британське видання.

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Ексголовком ЗСУ, якого видання називає ймовірним наступником Володимира Зеленського на посаді президента України, також попередив, що НАТО може “припинити своє існування, а Росія прийде до Європи”.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наступного тижня вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом. Під час переговорів політики планують обговорити параметри європейського плану миру в Україні та про відновлення допомоги Києву.

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