США шукають компроміс щодо Донбасу: Зеленський озвучив деталі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

США шукають компроміс щодо Донбасу.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповідь на питання журналістів.

Глава держави розповів, що вихід ЗСУ з Донбасу є ключовою умовою росіян, але для України така вимога є неприйнятною, тому Сполучені Штати шукають компромісний варіант для обох сторін.

Реклама

Окрім того, Зеленський повідомив, що українська делегація знову вирушила до США, щоб обговорювати деталі мирного плану. Цього разу на перемовинах, можливо, будуть європейці.

Нагадаємо, оглядач Bloomberg назвав головну перепону на шляху до компромісу. З двох головних каменів спотикання на шляху до досягнення угоди про припинення війни, яка була б прийнятною для Києва, схоже, стався прорив у питанні гарантій безпеки. Водночас територіальні поступки виявляються складнішими.