США скликають Радбез ООН, щоб поспілкуватися про російську агресію та ситуацію довкола України

США скликають Радбез ООН, щоб поспілкуватися про російську агресію та ситуацію довкола України

Це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки.

США скликаюсь відкрите засідання Ради Безпеки ООН для обговорення загрозливої поведінки Росії щодо України й нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.

"Це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки", - додала вона.

Постпред США нагадала, що на українському кордоні розміщено понад 100 тисяч російських військових, РФ також вдається до інших дестабілізаційних дій, спрямованих проти України, «становлячи явну загрозу міжнародному миру і безпеці» та порушуючи Статут ООН.

"Ми продовжуємо наші невтомні дипломатичні зусилля з деескалації напруженості для протистояння цій серйозній загрозі європейському і глобальному миру та безпеці. Рада Безпеки ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії", - підкреслила Томас-Грінфілд.

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Члени Ради Безпеки мають вивчити факти й розглянути, що чекає Україну, Росію, Європу в разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

"Зараз не час чекати й споглядати. Радбез повинен цілковито зосередитися на цьому питанні, і ми сподіваємося на відверте й цілеспрямоване обговорення його в понеділок", - наголосила постпред США при ООН.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США влаштують "гучні публічні розбірки" з Росією в Радбезі ООН в разі вторгнення російських військ до України.

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