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США скликають Радбез ООН, щоб поспілкуватися про російську агресію та ситуацію довкола України

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США скликають Радбез ООН, щоб поспілкуватися про російську агресію та ситуацію довкола України

Associated Press

Це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки.

США скликаюсь відкрите засідання Ради Безпеки ООН для обговорення загрозливої поведінки Росії щодо України й нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ. 

"Це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки", - додала вона.

Постпред США нагадала, що на українському кордоні розміщено понад 100 тисяч російських військових, РФ також вдається до інших дестабілізаційних дій, спрямованих проти України, «становлячи явну загрозу міжнародному миру і безпеці» та порушуючи Статут ООН.

"Ми продовжуємо наші невтомні дипломатичні зусилля з деескалації напруженості для протистояння цій серйозній загрозі європейському і глобальному миру та безпеці. Рада Безпеки ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії", - підкреслила Томас-Грінфілд.

Члени Ради Безпеки мають вивчити факти й розглянути, що чекає Україну, Росію, Європу в разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

"Зараз не час чекати й споглядати. Радбез повинен цілковито зосередитися на цьому питанні, і ми сподіваємося на відверте й цілеспрямоване обговорення його в понеділок", -  наголосила постпред США при ООН.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США влаштують "гучні публічні розбірки" з Росією в Радбезі ООН в разі вторгнення російських військ до України.

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