США скликають Радбез ООН, щоб поспілкуватися про російську агресію та ситуацію довкола України

Це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки.
США скликаюсь відкрите засідання Ради Безпеки ООН для обговорення загрозливої поведінки Росії щодо України й нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.
Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.
"Це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки", - додала вона.
Постпред США нагадала, що на українському кордоні розміщено понад 100 тисяч російських військових, РФ також вдається до інших дестабілізаційних дій, спрямованих проти України, «становлячи явну загрозу міжнародному миру і безпеці» та порушуючи Статут ООН.
"Ми продовжуємо наші невтомні дипломатичні зусилля з деескалації напруженості для протистояння цій серйозній загрозі європейському і глобальному миру та безпеці. Рада Безпеки ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії", - підкреслила Томас-Грінфілд.
Члени Ради Безпеки мають вивчити факти й розглянути, що чекає Україну, Росію, Європу в разі подальшого вторгнення Росії в Україну.
"Зараз не час чекати й споглядати. Радбез повинен цілковито зосередитися на цьому питанні, і ми сподіваємося на відверте й цілеспрямоване обговорення його в понеділок", - наголосила постпред США при ООН.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США влаштують "гучні публічні розбірки" з Росією в Радбезі ООН в разі вторгнення російських військ до України.
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