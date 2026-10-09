Прапор США / © Associated Press

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Уже завтра у Маямі відбудеться зустріч представників України та США, під час якої сторони обговорять нові ідеї та пропозиції щодо мирного врегулювання війни.

Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід у соцмережі Х.

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За його словами, на зустрічі американські представники обговорять із українською стороною напрацювання, які з’явилися після нещодавнього візиту американських переговорників до регіону.

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«Завтра в Майамі відбудеться зустріч посланців Трампа Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера з представниками України для обговорення „нових ідей та пропозицій, які американські переговорники почали розробляти спільно з Росією та Україною під час свого нещодавнього візиту до регіону“», — сказало журналісту джерело в США.

Крім того, від американської сторони у зустрічі візьмуть участь представники Ради безпеки ООН та Міністерства фінансів США.

Україну на переговорах, за інформацією джерела, представлятимуть голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умеров, а також керівник ОП України Кирило Буданов.

Також Вашингтон запросив на зустріч радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Крім них, до переговорів можуть долучитися представники НАТО та ЄС.

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За словами джерела зі США, учасники зустрічі обговорять, зокрема, пропозиції щодо гарантій безпеки для України та плану повоєнного відновлення і процвітання.

Йтиметься також про інші аспекти війни.

«Всі вони нервуються через зиму. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються виступити посередниками між сторонами з метою створення єдиної пропозиції», — резюмував співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі стверджують, що виступають за «комплексне врегулювання конфлікту» з Україною, однак наразі не бачать перспектив для дипломатичного вирішення.

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Ми раніше інформували, що держсекретар США Марко Рубіо, війна в Україні зайшла у глухий кут, а шансів закінчити її переговорами зараз майже немає.

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