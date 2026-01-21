США скорочують участь у НАТО: Вашингтон виводить частину військових і переглядає свою роль в Європі

НАТО / © Freepik

Пентагон оголосив про намір поступово скоротити участь американських військових у близько 30 консультативних групах НАТО та структурних елементах оборони Альянсу. Рішення зачіпає приблизно 200 військовослужбовців, які нині виконують функції в системі Північноатлантичного альянсу.

Про це пише The Washington Post

Цей крок, як стверджують у Пентагоні, є частиною ширшої політики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо послаблення військової присутності США в Європі. Виведення не буде одномоментним: особовий склад не замінюватимуть після завершення контрактів, і цей процес може тривати роками.

Серед груп, де США зменшують участь, — експертні та радні комітети з питань енергетичної безпеки, морських операцій, спеціальних операцій та розвідки. Частина американських обов’язків може бути перерозподілена всередині самої НАТО, щоб не спричинити прориву в роботі альянсу.

Хоча кількість виведених американських військових невелика порівняно з понад 80 тисячами американських сил, що перебувають у Європі, експерти побоюються, що це може призвести до втрати важливого досвіду та знань американських фахівців у НАТО.

Рішення відбулося на тлі ширших дискусій про роль США у колективній обороні та зусиль Трампа зменшити військове зобов’язання Вашингтона у західноєвропейських структурах безпеки. У Конгресі частина законодавців висловила заперечення проти скорочення сил без консультацій із законодавчою владою, нагадуючи, що закон вимагає обговорення таких кроків перед істотними змінами у військовій присутності.

Наразі НАТО запевняє, що такі «коригування» не є надзвичайними і її командування продовжує тісний діалог із США щодо подальшого розподілу сил і ресурс.

Нагадаємо, єврокомісар питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має розглянути можливість створення потужних постійних збройних сил чисельністю 100 тисяч військових.

Водночас очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Євросоюз до створення власної армії та повної незалежності оборонної промисловості від «третіх сторін».