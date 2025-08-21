США скорочують власну участь у питаннях безпеки України – Politico

Прапори України та США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Адміністрація США намагається мінімізувати власну роль у питанні гарантій безпеки для України. Це свідчить про небажання Вашингтона брати на себе ключові зобов’язання у майбутньому врегулюванні та прагнення перекласти відповідальність на європейських партнерів.

Про це пише Politico.

Як повідомили виданню американські та європейські посадовці, союзники США все більш стурбовані тим, що президент Дональд Трамп покладатиметься на Європу для забезпечення довгострокового миру після того, як Росія завершить своє вторгнення.

"Стає все очевиднішим, що Європа здійснюватиме це на місцях", — заявив дипломат НАТО, поінформований про переговори. "США не взяли на себе жодних зобов'язань".

Президент Дональд Трамп, який активно просуває ідею швидкого укладення миру, наполягає на тому, щоб переговори відбулися якомога швидше. Проте серед європейських чиновників панує скепсис щодо темпів процесу.

“Головний висновок полягає в тому, що [мирна угода] не просувається надто швидко”, — заявив один із представників європейських урядів.

Як раніше писали західні ЗМІ, Білий дім розглядає Будапешт як можливе місце для зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. Ці переговори, за задумом, можуть стати наступним кроком у мирному процесі.