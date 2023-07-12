США слідкують за інформацією про російську ядерну зброю в Білорусі

Також США контролюють, щоб Росія дотримувалася зобов’язань з нерозповсюдження.

Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми продовжуємо активно стежити за повідомленнями щодо угоди між Росією й Білоруссю, аби бути певними, що Росія зберігає контроль над своєю зброєю в разі будь-якого розгортання її в Білорусі та дотримується своїх зобов’язань згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї»,- додав представник Держдепу.

«Але я додам, що ми не бачили жодних підстав для коригування розміщення наших власних ядерних сил, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю»,- резюмував речник Держдепартаменту США.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 червня заявив, що країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Він заявив, що "є ракети і бомби". Диктатор також стверджував, що ця зброя втричі потужніша за атомні бомби, скинуті військами США на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

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