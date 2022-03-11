США сьогодні заборонять імпорт з Росії алкоголю та морепродуктів – ЗМІ

США сьогодні заборонять імпорт з Росії алкоголю та морепродуктів – ЗМІ

Байден може виступити у п’ятницю з детальним описом нової порції санкцій проти РФ.

США розширять санкції проти Росії 11 березня, зокрема очікується заборона на імпорт алкоголю та морепродуктів як покарання РФ за вторгнення до України.

Про це повідомило видання WSJ з посиланням на обізнані джерела.

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За даними джерел, американський президент Джо Байден 11 березня детально викладе суть нових санкцій і виступить за припинення торговельних відносин з Росією. Білий дім наразі відмовився від офіційних коментарівщодо такої інформації.

Водночас за даними CNBC, позбавлення Росії статусу "найбільш сприятливої нації" означає те, що Конгрес США зможе запровадити тарифи на всі товари російського походження, зокрема на горілку, ікру, фанеру та інші.

Додамо, що 2021 року російський експорт до США склав 29 млрд дол., з якого 60% припадало на нафтогазові продукти.

Зазначимо, 11 березня Байден нагадав, що запроваджені Сполученими Штатами санкції "підривають економіку Росії, і рубль уже втратив половину своєї вартості".

Як росіяни реагують на санкції

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