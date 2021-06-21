США сподіваються на відновлення діалогу з Північною Кореєю: деталі

Вашингтон чекає відповіді з Пхеньяна про зустріч.

У Вашингтоні сподіваються на те, що Пхеньян погодиться на відновлення двостороннього діалогу.

Про це заявив спеціальний представник США по КНДР Сон Кім, — пише агентство "Ренхап".

Коментуючи заяву лідера КНДР Кім Чен Ина про те, що слід готуватися як до діалогу, так і конфронтації, він зауважив: "Ми теж будемо готові й до того, і до іншого, тому що, як ви знаєте, ми все ще чекаємо відповідь з Пхеньяна на зустріч. Сподіваюся, слово "діалог" вказує на те, що ми скоро отримаємо позитивну відповідь ".

Раніше повідомлялося, що "генеральний секретар наголосив на необхідності підготуватися як до діалогу, так і до конфронтації, особливо повністю підготуватися до конфронтації, щоб захистити гідність нашої держави і його інтереси для незалежного розвитку, а також надійно гарантувати мирне середовище і безпеку нашої країни", — йдеться в повідомленні.

Кім Чен Ин також закликав "різко та оперативно відповідати на щогодини змінюється положення і докладати зусиль до стабільного контролю над ситуацією на Корейському півострові".

Це перше послання північнокорейського лідера до США після інавгурації президента Джо Байдена.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що зустрінеться з лідером Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ином, тільки якщо адміністрація американського лідера буде "точно знати" теми переговорів.

За його словами, саміт повинен буде супроводжуватися попередніми зобов'язаннями по деескалації. Крім того, сторони повинні будуть визначити параметри для подальших обговорень ядерного арсеналу Північної Кореї.

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